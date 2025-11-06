全支付爆盜刷潮！高嘉瑜再噴大全聯「卸責」：個資外洩最高罰1500萬

高嘉瑜多次針對全支付盜刷事件發聲。翻攝高嘉瑜臉書



全聯旗下電子支付平台「全支付（PX Pay Plus）」擁有超過600萬名會員，近來卻被爆資安疑雲，有用戶投訴遭駭客入侵，一夜被盜刷逾20筆、損失超過新台幣8萬元。針對全聯僅以一紙聲明回應、將防詐責任歸咎消費者，前立委高嘉瑜今（11/6）日在臉書痛批，大全聯推卸責任，要求主管機關介入調查，是否早已發生個資與信用卡資料外洩？

近期多位全支付會員接連反映帳戶遭盜刷，部分人甚至在短短一夜之間被連刷20多筆交易，金額合計超過8萬元，且申訴退款進度停滯。全聯隨即發出聲明，呼籲用戶勿點擊可疑連結，若發現異常交易應立即聯絡客服與發卡銀行。

對此，前立委高嘉瑜在臉書發文質疑，早在今年7月就有傳聞，全支付後台管理員帳號與密碼疑似外洩，駭客更在暗網兜售登入憑證。近期再傳出全支付會員信用卡資料庫遭販售，如今又爆盜刷潮，災情十分慘重，大全聯卻只是「不痛不癢的發個聲明」，把責任推給消費者，根本不提是否有個資外洩或後台被駭問題。

高嘉瑜強調，《個資法》明定企業若洩漏消費者個資，最高可處1500萬元罰鍰，主管機關應主動介入查明是否有個資外洩情形，有多少筆個資外洩？還是600萬用戶個資、銀行、信用卡資料全都外洩？

高嘉瑜批評，重點是全支付用戶被盜刷，大全聯又叫消費者撥打全支付客服，「什麼都推給客服，但客服永遠找不到客服人員，這到底是什麼大全聯地獄梗？」

