全支付爆遭盜刷 民眾被刷20筆損失達8萬元

▲有民眾近日表示，發現自己在外送平台熊貓Foodpanda上綁定全支付遭盜刷，被扣款超過20筆交易，損失金額高達8萬多元。（圖／全支付提供）

[NOWnews今日新聞] 全支付目前會員數已高達600萬人，詐騙集團看上全支付在全台滲透率高，會員數龐大，偷偷將手伸進全支付之中。有民眾近日表示，發現自己在外送平台熊貓Foodpanda上綁定全支付遭盜刷，被扣款超過20筆交易，損失金額高達8萬多元，且銀行告知款項無法追回，令人感到「心驚驚」。

該名網友在脆上發文指出，昨日晚間發現手機提醒跳出一連串提醒通知，打開才發現皆是全支付扣款foodpanda的交易，總共多達20幾筆、交易金額共損失超過8萬元，該名網友立刻開啟玉山網銀APP，驚覺帳戶確實已經被扣多筆款項。

廣告 廣告

網友說，由於自己的全支付付款設定是由銀行帳戶後款，也就是這個動作，他綁定的玉山銀行告知被扣的款項是無法追回，玉山銀行回覆「已經扣款了」，該名網友指出，他已經報警，但警察表示只能做筆錄、無法有其他行動。

網友抱怨，「全支付、玉山、Foodpanda都在互推責任。」

今日新聞NOWNEWS記者今日詢問全支付母公司全聯，全聯對此不做任何回應。

無獨有偶，詐騙集團就看準全支付的高滲透率與龐大商機，近日「全支付」用戶就收到「帳號更新」電子郵件通知，要求登入帳號。全支付近日就發出警告，提醒用戶小心收到的假冒帳號更新信件，詐團透過電子郵件誘騙民眾提供個人資料及信用卡資訊，這些假信件聲稱為「帳號更新」通知，並要求用戶點擊不明連結進行更新。

全支付強調，這些信件均為詐騙，並發出三點重要聲明：首先，用戶應確認官方郵件地址為@pxpayplus.com，並且全支付不會通過不明郵件或簡訊聯繫用戶。其次，系統更新僅會透過官方應用程式進行，絕不會要求用戶點擊不明連結。最後，若用戶已經提供個人資料，應立即更改密碼並聯繫全支付客服。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

有這些卡注意！全支付今宣布合作 新增富邦、元大信用卡綁定

不是全支付、街口！台灣最多人用電子支付是它 LINE Pay還沒上榜

LINE Pay與訂位品牌inline簽MOU「一站式體驗」支付、定位更便利