全支付爭龍頭／年燒6億元不手軟 全支付會員3年破600萬

全支付總經理游金榮（前）是全聯董事長林敏雄找進全支付團隊的悍將，三年把全支付拉進電支前三大。

全支付剛滿上線3週年，已突破600萬會員，直逼市場領先的一卡通、街口支付。外界好奇彎道超車之道，全支付總經理游金榮接受本刊專訪指出，全聯給了全支付很好的環境和資源。原來全支付前身還有Px Pay，全聯門市手把手教顧客註冊、結帳，快速增加會員數。

「全支付的成功，並不是看全支付本身，而是靠全聯發展起來的。」全支付總經理游金榮穿著筆挺西裝，梳整俐落油頭，坐在連鎖超市霸主全聯總部9樓的全支付辦公室接受本刊專訪，被問及為何能在短短3年內，吸引超過660萬會員，緊追一卡通、街口支付等前輩，擠進國內電子支付（簡稱電支）前三名時，他把光環歸功於母集團的鼎力相挺。

台灣零售市場一方之霸的全聯大家長—董事長林敏雄，做生意擅長後發先至，講求「要做就要做到第一」。3年前看準電支將成拓展零售版圖的重要武器，一口氣投下15億元成立全支付，喊出「虧錢5年也要拚領頭羊」的口號，就算一年燒掉近6億元也不手軟；為加速追趕領先者，林敏雄不僅將全支付交給長子林弘斌監軍，還找來曾在街口支付擔任技術長的游金榮當總經理，扛起衝上電支龍頭的大任。

林敏雄（中）在全支付上線時霸氣宣誓，即使「虧錢5年也要拚領頭羊」，並指派長子林弘斌（右）擔任監軍。

談起全支付擴張速度驚人，游金榮直言，完全是靠林敏雄2019年成立的全聯電子錢包PX Pay，主打「買菜不用帶錢包」，靠著店員手把手教會婆媽大軍，養出千萬會員的堅實基礎而來。

「PX Pay替全支付建立起前期優勢，加上市面上已有街口支付、LINE Pay等支付工具，消費者對使用QRcode付款的場景都很熟悉。等於時間對了、環境對了，天時地利人和都到了。」游金榮回憶說。

因此游金榮率領全支付第一年的目標，就是把原有的PX Pay會員移轉到全支付，而且效果超乎團隊想像，10天突破100萬會員，22天突破200萬。「那時我們評估說，到年底目標達100萬好了，沒想到10天就達成！」游金榮笑說。

