全支付爭龍頭1／走出台灣進攻日韓 全支付靠跨境支付搶年輕人商機

全支付用3年走完同業8年的路，靠的不是燒錢補貼，而是一支身經百戰的老將團隊。總經理游金榮深知要在電子支付紅海中突圍，唯有「快」字訣——扁平化組織讓決策不過夜。但光靠全聯的婆婆媽媽客群還不夠，游金榮把戰場拉到日韓跨境支付，成功吸引年輕人加入。如今再聯手foodpanda打通外送市場，從高齡長者到未成年族群一網打盡。全支付的野心很明確：搶在你生活的每一個角落，成為台灣人的「國民電子錢包」。

一進市場就一鳴驚人，衝破200萬會員，但此時的全支付仍不足以當林敏雄口中的領頭羊，為追趕前輩們，游金榮很清楚想彎道超車，就是要站在別人的肩膀往上爬，因此四處挖角、組建極富經驗的團隊。「人的資產很寶貴，因為很多經驗、價值都是靠團隊達到的。」游金榮直言。全支付的主管，包括游金榮，都是擁有豐富電支產業經驗的老將，讓公司在初期建置系統和產品規劃時，能大幅降低試錯成本。

全聯出動門市「教婆媽大軍」，一個一個教顧客註冊，成功讓數百萬PX Pay會員改用全支付。

但游金榮也很清楚，電支產業競爭激烈，勝出的方式就是要「快」，所以他讓組織扁平化，決策者與基層間僅隔一級主管，所有事情都能快速溝通、執行。同業要花8年，甚至更久才建立的乘車碼、TWQR等功能，全支付3年內全做到。「很幸運有這個團隊，都是自發性成長、執行力很高。」除了把成就歸功母集團支持外，他也讚許團隊們的努力。

大家長力挺，又有好的團隊相助，游金榮下一步就要讓全支付往外擴張，但並非亂槍打鳥，仍是以全聯門市作為中心，從周邊逐步向外拓展，「我們要站在消費者立場想，在同一個地區消費都不用切換支付工具，免思考就直接用。」先想辦法把周邊的餐飲、生活通路，都納入全支付的範圍。

說起來容易，但執行仍有重重難關。像是很多小攤商擔心衍生額外的稅務問題，「為突破困境，全支付團隊一間一間叩門，推廣政府減稅方案，協助商家申請，甚至直接拿自家每月的代理收付清單，幫攤商做申報，降低對方的進入門檻和心理壓力。」游金榮想起初期拓荒解決的各種疑難雜症。

成功讓全支付走出全聯體系之後，全支付的下一步呢？游金榮說：「我們要走別人沒走過的路。」率先鎖定了跨境支付戰場，2024年登陸日本、今年又揮軍韓國。「日韓兩國是台灣年輕人最愛前往旅遊的國家，全支付的擴張策略相當聰明。」同業佩服地說。

全支付攜手外送平台foodpanda，觸及年齡更廣泛的客群，更打開多元通路。圖左為foodpanda總經理黃逸華、圖右為全支付總經理游金榮。

靠著日韓跨境支付，全支付不再只是婆婆媽媽買菜的電支工具，成為全聯在年輕客群的帶路雞，據數據顯示，去年全支付新增會員中，有超過一半年齡在39歲以下。「我們在推出日本跨境支付後，新增4成用戶，其中8成用戶回國後仍持續使用，所以又延伸到韓國，爭取更多年輕人青睞。」游金榮透露。

但光是這樣還不夠，游金榮找來的下一個盟友，是外送平台foodpanda。「以往沒綁（信用）卡很難訂外送，對高齡長者和未成年族群來說是一大痛點。」與全支付聯手合作的foodpanda總經理黃逸華一語道出兩強聯手的目標：客群導流。

游金榮向本刊強調，此合作在創造雙贏，全支付和foodpanda皆可獲取更廣的客群和更高的交易金額，「就是要想辦法進入與消費者接觸的最後一哩，讓全支付無所不在。」

