全支付爭龍頭2／只走沒人走的路 全支付跨足理財劍指電支寶座

全支付總經理游金榮坦言，自己在接觸電支雞之前也不懂理財投資，期盼全支付成為消費者接觸理財儲蓄觀念的一扇門。

全支付會員已突破660萬，距離林敏雄喊出的700萬目標近在咫尺。但總經理游金榮沒有停下腳步，反而盯上「普惠金融」這塊藍海——推出「電支雞」讓消費者無痛存錢買基金。面對LINE Pay、統一、全家等強敵環伺，游金榮直言：「就算有富爸爸撐腰，我們也不接受安逸。」這場電支大戰，勝負未定。

究竟游金榮還有什麼新招呢？依舊是別人沒做的東西，他動起了「普惠金融」（指讓普羅大眾都有平等機會獲得負責任、可持續的金融服務）的腦筋，要在電支APP裡實現無痛理財。

廣告 廣告

像全支付於2023年上線的「電支雞」功能，消費時可自動累積存款額度，只要累積300元，即可自動扣款買基金。「我希望可以讓更多人接觸到理財跟儲蓄觀念。」游金榮透露自己在接觸電支雞前也不懂理財投資，希望全支付能嘉惠更多投資小白。

全支付總經理游金榮是全聯董事長林敏雄找來的悍將，創造3年突破660萬會員的成績。

雖然今年底有機會坐上電支龍頭，但市場挑戰者也增多，包括跨國網路巨擘LINE旗下的LINE Pay，還有統一、全家等零售強敵都躍躍欲試，除了持續打拚賺錢外，游金榮坦言：「就算大家都認為全支付有富爸爸撐腰，但我期望保持初衷，走出自己的路。因為我們不是安逸的公司。」他緊蹙著眉頭，緩緩開口，「我們不能也不接受安逸，（市場上的）挑戰就在那裡，要趕快追上。」

更多鏡週刊報導

全支付爭龍頭／年燒6億元不手軟 全支付會員3年破600萬

全支付爭龍頭1／走出台灣進攻日韓 全支付靠跨境支付搶年輕人商機