全支付盜刷案已通報重大偶發 金管會要求17日前提出報告

民眾到超市賣場購物，越來越多人使用電子支付，卻也被詐騙集團盯上。全聯旗下的全支付擁有高達674萬的用戶，在業界排名第3，但近來傳出多起盜刷扣款事件。

對此，全支付回應跟系統安全無關，並沒有資料外洩；金管會表示全支付已通報重大偶發事件，17日前必須提交報告。

銀行局副局長王允中指出，「被盜刷什麼的是電子支付的問題，導致帳戶裡面的錢被詐騙集團盜用的話，那電子支付當然要負責。」

針對詐團常用釣魚郵件、簡訊設下陷阱，誘騙民眾點開連結輸入個資或者OTP一次性密碼，王允中表示，一旦消費者輸入這些資訊傳給詐團，就不能歸責於電子支付機構。

游小姐表示，「我沒有東西可以給他盜刷，我只有這個卡而已。」

王先生認為，「如果有盜刷問題，可能綁定信用卡會是選項之一。」

至於電子支付要綁定帳戶還是信用卡才更安全？王允中表示，只要消費者沒有過失，不管是綁定信用卡或銀行帳戶，電子支付機構都要負責。不過有資安專家建議，綁定信用卡優點除了「先用後付」，還多了一層保障。

趨勢科技資深顧問簡勝財說明，「被盜刷可以跟信用卡公司做掛失這種機制，相對來講是多了一層的保護跟保障，當你綁定帳戶它可能直接就是扣款，那扣款可能就沒有類似信用卡有多一層保護。」

針對如何降低被盜刷風險，簡勝財表示，特別留意來路不明的信件；銀行局也提醒，若收到帳單消費金額跟幣別不符，也要盡快確認。