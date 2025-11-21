全支付盜刷案調查出爐 用戶這動作恐難求償
全支付近期爆出盜刷爭議，金管會公布最新調查報告。結果顯示確定有39位民眾，因誤信釣魚簡訊而遭扣款，事件並非系統漏洞，而是詐團假冒官方更新通知，誘使用戶主動輸入帳密與OTP驗證碼，一步步完成綁定程序，最終導致款項被轉走。由於資訊均為民眾自行提供，後續求償可能相對不利。
全支付於11月6日通報重大偶發事件，並在11月17日向主管機關提出詳細報告。初步資訊指出，本次事件並非源自內部系統異常，也沒有外部入侵跡象；所有扣款均因民眾在不知情情況下完成登入流程，輸入足以讓詐團操作的完整驗證資訊，包括帳號密碼、OTP(One Time Password，一次性密碼)、卡片或銀行帳戶的綁定資料，讓歹徒得以順利竄改設定、完成扣款。
金管會表示，這39件盜刷均與釣魚簡訊或郵件高度相關，詐團以「系統更新」為名散布假連結，誘導民眾重新下載App並進行綁定動作。由於整個程序是受害人親自完成身分驗證，日後在責任歸屬上，可能因未妥善保管帳密而處於不利地位。
除了39件與詐騙相關的盜刷，調查中也出現1件與特店作業疏失有關的扣款爭議。該商家誤發多筆扣款指示，造成App出現非本人操作紀錄，經全支付協調後，商家已完成退款處理，並不屬於盜刷事件的一部分。
金管會進一步提到，這些詐騙手法採取「隨機發送」方式行騙，甚至連非全支付用戶也接收到偽冒訊息。鎖定全支付的原因，與其近年快速成長有關，全支付在電子支付市場的市占與交易金額穩居前段，因而成為詐騙者模仿的主要標的，加上民眾普遍熟悉該品牌，容易讓不法人士有機可乘。
全支付於10月31日已向165反詐中心通報，阻斷詐騙網址，同時透過App推播、簡訊與官網公告提醒用戶提高警覺，並強化網址監控與安全過濾機制。金管會也要求全支付，提升對異常綁定與異常登入的偵測強度，並採用更明確的警示畫面，協助用戶辨識風險。
金管會提醒，詐騙集團已能高度仿造官方介面，民眾若接到要求更新App或重新綁卡的訊息，切勿直接點擊連結，應主動向電子支付業者或銀行確認。尤其是涉及OTP、卡號或帳戶資訊時，更應提高警覺；若不慎輸入資料，應立即聯繫機構凍結交易，避免損失擴大。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
全支付盜刷2大態樣 釣魚詐騙恐難求償
[NOWnews今日新聞]針對全支付盜刷事件，金管會今（20）日表示，全支付已提交報告，初步了解公司內部系統並沒有異常，盜刷事件有2種態樣共計40件，其中1件是特店疏漏導致多筆扣款，目前已協調退還款項...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Gemini 3 Pro太神！iPhone加入Suica圖解一句話生成
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布全新影像生成與編輯模型Nano Banana Pro（Gemini3 Pro Image） 已全面上線，用戶只要在支援裝置中輸入一段文字，就能快速生成高品質圖像。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
全球用戶譁然！「知名通訊軟體」驚爆嚴重資安漏洞 35億筆個資恐慘了
注意了！知名通訊軟體WhatsApp長時間允許用戶透過電話號碼查詢帳號資料，如今驚爆嚴重漏洞，將近35億筆使用者資料恐被惡意蒐集，研究人員發現，問體恐出在其內建的「聯絡人比對機制」，引發全球用戶譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Apple Watch 大改款再度延後？爆料者稱重大設計、Touch ID 都要等到 2028
前一陣子一直傳出 Apple 蘋果公司將會在 2026 年推出「大改款」的 Apple Watch，但是根據微博爆料者剎那數碼的最新消息，Apple Watch三嘻行動哇 ・ 1 天前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 1 天前
iPhone與Android終於可互傳檔案！Pixel10系列今率先開放
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Android與iPhone之間的檔案互傳正式打破藩籬。將於今日正式推出全新的跨系統分享功能，並於Pixel10系列率先開放，讓Quick Share能直接與AirDrop互通，不再受裝置生態限制，分享照片、影片或文件更順手。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
LINE又爆災情 開啟相機畫面秒全黑「全是這廠牌」 通訊行曝唯一解
LINE近日推出15.18.1更新，未料許多安卓（Android）用戶更新後，發生開啟LINE的相機功能就秒黑畫面的狀況，反映的用戶越來越多，解除安裝、重新下載通通無解。對此通訊行表示，並非手機壞掉，而是LINE本身問題，只能等待下次更新。中時新聞網 ・ 1 天前
iPhone 17搭載的蘋果自研N1晶片Wi-Fi效能大躍進，特定市場比前代快36%
隨著iPhone 17系列正式捨棄博通設計方案，轉向採用蘋果自研的N1 Wi-Fi晶片，外界一直好奇這顆新晶片的實際表現究竟如何。網路測試機構Ookla稍早公布一份基於 iPhone 17上市後六週的全球Speedtest Intelligence數據分析報告，結果顯示N1晶片的表現不僅全面超越前代，在部分指標上更與Android陣營的旗艦機種互有勝負。Mashdigi ・ 1 天前
LINE用戶小心！官方曝「帳號沒做1步驟」 被盜難救回
LINE推出帳號健檢，除了綁定電話號碼、電子郵件跟確認密碼外，還加上Apple或Google帳號綁定，綁定後可以在手機遺失或被盜走的情況下找回帳號。LINE官方提醒，如果帳號救不回來，好友名單，聊天記錄都會消失，且無法匯入新帳號。中時新聞網 ・ 1 天前
全支付傳盜刷 金管會：39件遭冒名發釣魚郵件詐騙 民眾難求償
全支付近期頻傳遭盜刷事件，引發社會關注。金管會今天表示，初步了解有兩類態樣，包括全支付遭冒名，以APP更新名義廣發釣魚郵件，共39案，另一件則屬店家疏漏，已退還爭議款項。銀行局說明，此案為隨機發送釣魚郵件，若民眾點入連結後自行輸入卡號、帳戶等資料，金融機構端可能會認定使用者未善盡保管資料義務，民眾較難提出求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
宏碁推出27吋2K高刷Nitro電競螢幕XV272U X2 210Hz 極致流暢，HDR400 真實呈現，原價屋首賣
宏碁旗下 Nitro 電競系列 正式發表全新產品 XV272U X2 電競螢幕。這款 27 吋 WQHD (2560x1440) 螢幕具備驚人的 210Hz 刷新率 與 0.5ms (GTG) 極速反應時間，同時支援HDR400認證，為電競玩家帶來極致的視覺與操作體驗。建議售價 NT$6,999，即日起於原價屋獨家首賣，早鳥贈限量Razer DeathAdder Essential電競滑鼠(市值$518)，上市後將於全通路販售！Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 16 小時前
十銓科技發表T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，雙重安全機構有效防洩密與誤觸
全球記憶體領導品牌十銓科技持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，今日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，採用十銓科技雙段安全推鍵專利設計[1]，搭配紅色視覺警示與結構阻尼雙重機制，有效防止誤觸並確保操作安全，再次展現十銓科技在行動儲存領域的技術突破，為高機密資料防護樹立全新標竿。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠
Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...聯合新聞網 ・ 1 天前
蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光
蘋果推出一款iPhone布料小背袋，售價230美元，雖然網路上的譏諷如潮，產品還是在數小時內就售罄。它究竟有什麼樣的魅力...世界日報World Journal ・ 13 小時前
AI圖像生成再進化 Google新影像模型可多語言文字
（中央社記者吳家豪台北21日電）Google圖像編輯人工智慧（AI）工具Nano Banana曾在社群上掀起3D公仔圖生成熱潮，Google今天推出Nano Banana Pro影像模型，以Gemini 3 Pro為基礎，可以在圖像中直接生成多種語言且精準、清晰的文字。中央社 ・ 15 小時前
再生電腦進校園 點亮孩子學習之路
新竹再生電腦團隊，今天來到新北市汐止的崇義高中，學校申請總共60台電腦，而為了電子商務科的特殊需求，這次團隊特別選擇比較高階的電腦。可以看到很多高三學生都出來幫忙搬電腦，因為他們已經等這一批電腦，...大愛電視 ・ 1 天前
陳以信推一站式台南通馬上辦APP
記者林雪娟∕台南報導 爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信二十日宣布，若當選，…中華日報 ・ 1 天前
大票人曝LINE「內建相機黑屏」故障 內行人：等更新
許多人在生活各方面會用到通訊軟體LINE，但最近陸續有民眾指出，LINE內建的相機功能無法正常開啟，拍照只能「盲拍」，手機重開機、重新安裝APP也未能修復，有內行人指出問題關鍵可能是「它」。中天新聞網 ・ 1 天前
國安局揭陸製AI風險 賴瑞隆促數發部常態示警加強資安防護
賴瑞隆指出，總統賴清德昨日已提及中共持續透過多元方式滲透台灣，藉以達到政治目的。他引述國安局所披露的報告指出，部分陸製AI模型不僅要求使用者同意不合理的隱私條款，也可能在背後蒐集個資，形成資安風險。他強調，這些行為恐與中共政策要求有關，數發部有必要針對潛在...CTWANT ・ 1 天前
Google發布全新Nano Banana Pro！影像AI大升級 從概念到成品更快一步
Google今（21）日正式發布全新的影像生成與編輯模型「Nano Banana Pro」，這款模型以 Gemini 3 Pro為核心打造，結合更強的推理能力、世界知識與視覺表現，大幅提升使用者在影像創作上的精準度與表現力。傳統影像生成模型雖能創圖，但容易有文字容易失真、排版紊亂、語言單一等問題，因自由時報 ・ 15 小時前