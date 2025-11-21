全支付盜刷案調查出爐 用戶這動作恐難求償

全支付近期爆出盜刷爭議，金管會公布最新調查報告。結果顯示確定有39位民眾，因誤信釣魚簡訊而遭扣款，事件並非系統漏洞，而是詐團假冒官方更新通知，誘使用戶主動輸入帳密與OTP驗證碼，一步步完成綁定程序，最終導致款項被轉走。由於資訊均為民眾自行提供，後續求償可能相對不利。

全支付於11月6日通報重大偶發事件，並在11月17日向主管機關提出詳細報告。初步資訊指出，本次事件並非源自內部系統異常，也沒有外部入侵跡象；所有扣款均因民眾在不知情情況下完成登入流程，輸入足以讓詐團操作的完整驗證資訊，包括帳號密碼、OTP(One Time Password，一次性密碼)、卡片或銀行帳戶的綁定資料，讓歹徒得以順利竄改設定、完成扣款。

金管會表示，這39件盜刷均與釣魚簡訊或郵件高度相關，詐團以「系統更新」為名散布假連結，誘導民眾重新下載App並進行綁定動作。由於整個程序是受害人親自完成身分驗證，日後在責任歸屬上，可能因未妥善保管帳密而處於不利地位。

除了39件與詐騙相關的盜刷，調查中也出現1件與特店作業疏失有關的扣款爭議。該商家誤發多筆扣款指示，造成App出現非本人操作紀錄，經全支付協調後，商家已完成退款處理，並不屬於盜刷事件的一部分。

金管會進一步提到，這些詐騙手法採取「隨機發送」方式行騙，甚至連非全支付用戶也接收到偽冒訊息。鎖定全支付的原因，與其近年快速成長有關，全支付在電子支付市場的市占與交易金額穩居前段，因而成為詐騙者模仿的主要標的，加上民眾普遍熟悉該品牌，容易讓不法人士有機可乘。

全支付於10月31日已向165反詐中心通報，阻斷詐騙網址，同時透過App推播、簡訊與官網公告提醒用戶提高警覺，並強化網址監控與安全過濾機制。金管會也要求全支付，提升對異常綁定與異常登入的偵測強度，並採用更明確的警示畫面，協助用戶辨識風險。

金管會提醒，詐騙集團已能高度仿造官方介面，民眾若接到要求更新App或重新綁卡的訊息，切勿直接點擊連結，應主動向電子支付業者或銀行確認。尤其是涉及OTP、卡號或帳戶資訊時，更應提高警覺；若不慎輸入資料，應立即聯繫機構凍結交易，避免損失擴大。

