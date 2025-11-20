全支付盜刷調查報告出爐 金管會：非系統異常、39人遭釣魚詐騙

詐騙集團假冒全支付系統更新，針對不特定人發放附有釣魚網站的電子郵件。（圖／翻攝自臉書／全支付）

針對外界關注的全支付盜刷案，金管會銀行局副局長張嘉魁指出，全支付已經於6日通報重大偶發事件，並於17日提交報告。報告內容中強調，全支付內部系統沒有異常。

全支付通報目前有二大態樣，一種是「爭議款項」，為特約機構出現多筆扣款，經查為特約機構發起多次扣款通知的疏漏，全支付確認後，已請特約商店將款項返還給消費者，目前僅有1件，並處理完成。

另一種則是「詐騙」，主要是詐騙集團是假冒全支付系統更新，針對不特定人發放附有釣魚網站的電子郵件，全支付已經在10月31日通報165反詐騙專線後，阻斷連結，目前相關案件有39件。

不過，這部分是消費者登入APP後，並重新綁定銀行端的帳戶或信用卡，銀行的身份確認也都給了釣魚網站，這部分是消費者沒有善盡使用者保管義務，「誤信」了有釣魚網站的郵件。

金管會官員指出，這次詐騙集團針對不特定人隨機寄送附有釣魚網站的電子郵件，甚至有部分不是全支付的客戶也收到通知系統要更新。另外，因全支付開業以來積極推廣，可能是這個原因讓詐騙集團假冒全支付的名義詐騙。

針對相關問題，全支付也利用APP推播等各種方式提醒消費者要做好防詐，也持續網頁監控。

張嘉魁強調，未來會持續提醒業者要在日常防詐過程中，要灌輸消費者消保、防詐的觀念，並提醒民眾要小心各種來路不明的連結。

全支付日前則已發出聲明強調，此次事件為外部詐騙集團假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。

目前全支付整體系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形。用戶的帳戶資料、交易資訊及個資均受到嚴格加密與監控保護，資金安全無虞。詐騙案件層出不窮，已非少數個案，而是整體社會的資安挑戰。詐騙手法日新月異，常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使民眾上當。

全支付提醒社會大眾切勿點擊可疑連結，請確認網址是否為品牌官方網站或APP。另外，請勿提供任何個資或驗證碼（OTP）給未經查證的陌生來源。若發現疑似詐騙行為，請立即撥打165反詐騙專線或報警處理。如已提供資料或遭盜刷，請儘速聯繫發卡銀行與遭偽冒單位官方客服，以利後續協助。

