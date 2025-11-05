全支付盜刷連環爆！用戶慘損8萬 官方急發4點聲明止血

行動支付全支付近期頻傳盜刷事件。（本刊資料照）

行動支付平台「全支付」近期頻傳盜刷事件，有用戶控訴在外送平台Foodpanda遭連刷20多筆、損失超過8萬元。全支付緊急發布4點聲明，強調公司絕不會以不明郵件或簡訊要求點選連結或更新資料，呼籲民眾提高警覺，若發現異常交易應立即聯繫銀行與全支付客服。

詐騙手法翻新 釣魚網站冒名「官方活動」

全支付在聲明中指出，詐騙集團近期假借多家知名品牌、線上商城與金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」與假活動頁面，引誘用戶輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，導致多起盜刷事件發生。全支付對受害用戶表達遺憾，並提醒「詐騙手法不斷翻新」，切勿輕信「官方活動」、「限時優惠」或「帳號異常通知」等訊息。

全支付4點防詐聲明 強調不會要求點連結

全支付提出4項防詐提醒。第一，若發現全支付帳戶或綁定的品牌平台出現異常交易，應立即通知發卡銀行與全支付客服，以利後續處理。第二，收到郵件時請確認寄件地址為官方信箱「@pxpayplus.com」，全支付不會以不明郵件或簡訊通知，也不會要求點選連結。

廣告 廣告

第三，全支付App的更新僅透過App Store或Google Play進行，不會透過電話、郵件或簡訊連結要求用戶操作。第四，若收到可疑訊息或連結，請勿點擊、勿提供任何個資或OTP驗證碼，並可向165反詐騙專線通報或聯繫全支付客服確認。

目前已有多名用戶在社群平台反映遭盜刷情況，警方與金管單位提醒，行動支付綁定信用卡後更需留意交易通知，遇到疑似詐騙連結應立即封鎖並報警，以免遭受損失。

更多鏡週刊報導

高嘉瑜買地瓜切開「全爛」 大全聯致歉：商品已下架

吃大豆會得乳癌？醫打破迷思：降體脂還護心血管健康

普發1萬線上登記明開跑！ 最快11/11入帳「分流方式看這裡」