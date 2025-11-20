全支付盜刷2大態樣 釣魚詐騙恐難求償

▲全支付頻傳盜刷事件，並嚴正澄清相關賣個資、詐騙等貼文內容非事實，金管會今（20）日則表示，初步了解與公司系統並無異常，盜刷有2大態樣。（圖／全支付提供）

[NOWnews今日新聞] 針對全支付盜刷事件，金管會今（20）日表示，全支付已提交報告，初步了解公司內部系統並沒有異常，盜刷事件有2種態樣共計40件，其中1件是特店疏漏導致多筆扣款，目前已協調退還款項，另有39件是收到不明人士廣發詐騙釣魚信件，聲稱全支付系統更新，消費者不明有詐，重新下載APP及進行帳戶、卡片綁定，在完成身分確認，等於把個資給了詐騙網站，這部分可能較難求償。

銀行局指出，全支付盜刷事件初步了解公司內部系統並沒有異常，但發現盜刷有2大態樣，第一種是爭議帳款，只有1筆，一般交易都要通知，消費者發現APP有交易紀錄，但並沒有打開使用過，後來發現是商店發了好多筆扣款通知，商家也以爭議款項辦理退款。

全支付另一種盜刷態樣則是詐騙集團廣發釣魚信件，宣稱全支付APP系統更新，要求消費者重新下載及綁定支付工具，若點選釣魚郵件，就會連結到不明網址，銀行局表示，這就不是全支付系統問題，而且詐騙過程，消費者身分確認機制都操作過一次，包括重新下載APP，重新綁定金融支付工具，在輸入個人資料過程，包括銀行端對綁定帳戶及信用卡的身份確認，應該都給了詐騙網站。

銀行局強調，不論電子支付帳戶密碼或是銀行發的OTP，消費者都要善盡保管責任，若給出去，電支機構可主張使用端沒善盡保管義務，這部分可能難以求償，而全支付也有透過APP及對外宣傳提醒警告消費者，避免客戶遭詐騙。

