全支付結盟金融機構 最高11%回饋

全支付（PxPay Plus）鎖定會員最重視的「消費享樂」與「生活繳費」兩大需求，宣布展開大規模促銷，透過與國泰世華、台新、玉山、上海商銀、永豐及凱基等多家金融機構的深度結盟，推出「雙強疊加」策略，最高享11%回饋。

針對核心消費場域「全聯」與「大全聯」門市，全支付與三家銀行優先推出強力加碼方案：台新銀行：即日起至3月底，持大全聯JCB卡綁定全支付，最高可享11%回饋上海商銀：小小兵回饋卡綁定全支付，於全聯及大全聯消費最高享5%現金回饋。國泰世華：CUBE卡用戶於首季完成領券且當月累計消費滿 $2,000，可額外疊加3%小樹點回饋。玉山Unicard提供最高4.5% e point，而永豐及凱基則分別提供最高4%的現金回饋。

另全支付整合並旗下通路，規劃「旅遊假期」、「品味饗樂」、「生活育樂」等八大主題。會員只需每月於APP登錄，即可在指定通路消費達標後享有5%全點回饋。旅遊與饗樂包括KK-day、燦星旅遊、築間幸福鍋物及美麗華百樂園等，單筆消費滿1,500 至3,000不等即可啟動回饋。日常與美食則涵蓋屈臣氏、八方雲集、麥味登及各大知名夜市（如寧夏、逢甲、東大門等）。還有「精選夜市」、「精選市場」與「日常百選」更是不限消費金額即可享回饋，讓在地美食與日常採買都能有感省錢 。

除品牌本身的優惠，全支付也推出支付工具的加碼方案。用戶綁定國泰世華、台北富邦、台新等 8 大銀行信用卡，付款最高可再享 5% 全點加碼；若選擇連結指定銀行帳戶扣款，則享有 3% 全點回饋（每週最高30全點） 。全支付表示，透過「品牌回饋」與「銀行支付」的雙重機制，將為會員打造更流暢且具高價值的數位支付生態圈。