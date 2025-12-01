全支付雙12限定贈18% LINE Pay到大湖採草莓

進入12月消費旺季，各支付業者釋出新優惠搶市。全支付跟進「雙12購物節」，不僅在12月12日贈送最高18%全點，更攜手「NOKE忠泰樂生活」、「神腦國際」強打20%高回饋。LINE Pay聯手近百家苗栗大湖草莓農園，於線上免費發送百元折扣券。一卡通、悠遊卡公司配合TPASS 2.0+政策，只要持電子支付乘車，單月最高領2,500元好康。

「全支付」使用人數持續激增，有望在今(2025)年底前登上會員數冠軍寶座。為維持消費熱度，全支付今(12/1)天宣布舉辦「雙12購物節」，12月12日單日限定，完成活動登錄後，連結銀行帳戶或以全支付錢包交易滿2,000元，最高拿到18%全點。在全聯全電商平台以全支付結帳，單筆滿3,000元得100全點，搭配指定銀行帳戶額外再領100點。

同時，針對年末交換禮物與3C換機潮，全支付與「NOKE忠泰樂生活」合作。即日起至明(2026)年1月7日，登錄後單筆交易達2,000元贈11%全點，疊加銀行優惠與週末加碼活動，最高回饋衝上20%。今年底前在神腦國際實體門市與線上平台購物，登錄後單筆購滿3,000元送4%全點，疊加指定銀行帳戶提供10%全點，相當於選購3C商品最優打86折。

LINE Pay串聯大湖地區農會與近百家苗栗大湖草莓農園，與在地業者一起拼國旅。即日起至明年3月31日，民眾可透過「LINE Pay好康地圖」領取合作草莓園的100元優惠券，入園採果或購買店家商品單筆滿1,500元即可折抵。在合作農園掃描LINE Pay付款，還能入手「大湖酒莊」的9折優惠券，單筆買滿500元就能用券，最高折價100元。

交通部公路局的「TPASS 2.0+」優惠方案即日起上路，使用一卡通iPASS MONEY或悠遊付都能享專屬好康。原TPASS 2.0單月搭乘大眾交通運輸工具累積滿11次即享15%現金回饋、滿31次享30%現金回饋，「TPASS 2.0+」再新增中長途國道客運優惠，每月乘車2~3次回饋15%、4次以上回饋30%，單月最多拿2,500元。

