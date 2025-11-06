全支付駁斥暗網個資外洩傳聞 強調系統安全穩健
近期社群平台流傳多則關於「全支付個資外洩」的不實貼文，引發用戶疑慮。全支付今（6）日嚴正聲明，相關言論並非事實，公司系統運作正常、資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形。對於散布或轉傳不實訊息者，全支付表示已保留法律追訴權。
否認暗網個資傳聞 指稱貼文錯誤百出
全支付指出，近日包括Threads帳號@bestpika在內的社群帳號散播不實內容，聲稱有暗網銷售全支付用戶資料。經公司查證，該等資料內容為拼湊捏造，錯誤百出，例如出現男性身分證開頭為「2」、身分證與實際個資不符、部分資料以簡體字呈現等，明顯非真實來源。
公司強調，此類謠言對品牌及員工名譽造成損害，已蒐證相關畫面，將依法追究法律責任，並呼籲社群轉載者儘速刪除內容，以免觸法。
釣魚詐騙冒名事件頻傳 非資料外洩所致
針對近期媒體報導的詐騙案例，全支付說明，詐騙集團常假冒知名品牌或金融機構名義，製作偽造網站或發送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP 驗證碼或信用卡資訊，導致盜刷損失。這些事件與全支付系統安全無關，也非因資料外洩所造成。
全支付強調，內部資安防護與加密監控機制完善，帳戶資料、交易資訊及用戶個資皆受到嚴格保護，資金安全無虞。
呼籲政府與業者聯手防詐 提醒大眾四大防詐重點
全支付指出，詐騙事件層出不窮，已成為社會性資安挑戰。公司呼籲主管機關與電信業者加快處理假網址下架及封鎖機制，縮短反應時間，以降低民眾受騙風險。
同時提醒民眾四大房炸重點：第一、不點擊可疑連結，確認網址是否為官方網站或 App；第二、不向陌生來源提供個資或 OTP 驗證碼；第三、發現疑似詐騙，應立即撥打 165 反詐騙專線或報警；第四、若已遭盜刷，請儘速通知發卡銀行與相關單位。
全支付重申，公司及任何官方單位絕不會以任何理由要求用戶提供帳號密碼、信用卡資料或驗證碼。未來將持續與主管機關、警方合作，提升用戶資安防護，防堵詐騙行為，為全民打造更安全、可信賴的行動支付生態系。
其他人也在看
全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」
全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。中時財經即時 ・ 4 小時前
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密EBC東森新聞 ・ 20 小時前
先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」 網友建議策略出爐
即時中心／林耿郁報導蘋果公司本（11）月正式發布iOS 26.1正式版更新，帶來繁體中文版本的Apple Intelligence、Liquid Glass透明度調整、視覺智慧、即時翻譯等多項重磅更新，並修補近50項系統漏洞。然而，更新後不少使用者反映，出現網路延遲異常（爆Ping）、手機過熱、AI語言包下載失敗等問題，災情陸續傳出。民視 ・ 11 小時前
行動電源NG行為大公開 「這類產品」較危險
[NOWnews今日新聞]行動電源近年頻繁發生爆炸、自燃意外，連飛機、高鐵等大眾運輸都祭出使用禁令。主管我國產品安全規範的經濟部標準局今（5）日召開記者會說明行動電源規範再升級，更也點名「有AC插座」...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 1 天前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
全球最小1TB USB-C隨身碟！Sandisk推SANDISK Extreme Fit Drive
Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟 ─ SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，非常適合需要在筆電或平板上擴充容量，又不想犧牲行動便利性的專業人士、學生與一般使用者。低調的外觀設計讓隨身碟插上裝置後幾乎與機身齊平、適合長時間連接使用，支援高速檔案傳輸且容量高達 1TB1，讓三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權
有網友在社群平台發文指「暗網」有在販售全聯、全支付使用者的資料庫。全支付今天嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者的資料安全無虞，針對部分社群不實的言論，將保留法律告訴權，呼籲社群已轉載的人員，立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
車主注意！eTag新增「3大新功能」 報帳、開發票一鍵搞定
為解決差旅族群報帳繁瑣、耗時的痛點，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票／報帳專區」全面升級，提供自動扣款、發票快速寄送與統編補正3大新功能。用戶可直接透過App勾選停車交易紀錄並寄送電子發票，實測最快不到一分鐘即可完成報帳流程，大幅減少以往繞行繳費機、列印紙本發票的麻煩。遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，許多商務用戶強調效率，但傳統報帳流程往往讓車主......風傳媒 ・ 21 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 1 天前
快訊／全支付爆個資外洩被暗網販售！官方急發聲明：不實言論將提告
全支付爆出盜刷潮，更有網友在社群平台爆料全支付資料庫洩漏，有不法人士在暗網販售使用者個資，對此，全支付今(6)日發聲明嚴正澄清，相關貼文內容並非事實，消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權，另外針對盜刷事件，全支付強調與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 1 天前
統戰APP又一款？ 陸委會：會請警方確認是否涉及國安
前陣子傳出有中國工程師研製「歸家」統戰APP，號稱能讓台灣軍民「一鍵投誠」，且顯示台北市已有2.8萬人登記，但陸委會查證後確認為假消息。如今民進黨北市議員顏若芳爆料出現另一款統戰APP「台灣投誠」，呼籲國安單位徹查。陸委會今（6日）回應，會請警察機關查辦是否涉及國安。鏡週刊Mirror Media ・ 45 分鐘前
雙模式切換精準原音！EDIFIER MR5專業監聽喇叭登場 價格居然超甜
知名音響耳機 EDIFIER推出全面升級的 MR5 專業監聽喇叭，以親民的價格提供專業級聲音創作設備。MR5 專業監聽喇叭更具備「監聽模式」與「音樂模式」的雙模式切換功能，一鍵按鈕即可在專業創作與日常聆聽之間靈活轉換。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資
網傳中國工程師製作一款「歸家」App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，還聲稱已有2萬8000人登記，我陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，他實際上也可能會詐騙民眾的個資。太報 ・ 2 小時前
平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？
Apple（蘋果）將於2026年上半年推出低價Mac筆電，售價「明顯低於1,000美元」，主攻Chromebook與入門Windows市場。數位時代 ・ 1 天前
全支付遭假冒釣魚攻擊 官方強調「無資料外洩」
零售通路巨頭全聯旗下電子支付「全支付」近期遭不法人士假冒品牌或金融機構，製作釣魚網站或假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，造成盜刷損失。對此，全支付今（6）日發布聲明強調，系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形，資金安全無虞。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
遭爆用戶個資外洩、上暗網兜售！ 全支付嚴正澄清非事實：將提告不實言論
即時中心／梁博超報導電子支付平台「全支付」近日遭爆出盜刷潮，甚至有網友在社群平台上爆料全支付的資料庫洩漏，在暗網上有不法人士販售使用者個資。對此，全支付今（6）日發聲明嚴正澄清，相關言論內容並非事實，消費者的資料安全無虞，將針對社群不實言論將保留依法進行告訴之權利。民視 ・ 3 小時前