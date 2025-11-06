全支付駁斥暗網個資外洩傳聞 強調系統安全穩健

近期社群平台流傳多則關於「全支付個資外洩」的不實貼文，引發用戶疑慮。全支付今（6）日嚴正聲明，相關言論並非事實，公司系統運作正常、資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形。對於散布或轉傳不實訊息者，全支付表示已保留法律追訴權。

否認暗網個資傳聞 指稱貼文錯誤百出

全支付指出，近日包括Threads帳號@bestpika在內的社群帳號散播不實內容，聲稱有暗網銷售全支付用戶資料。經公司查證，該等資料內容為拼湊捏造，錯誤百出，例如出現男性身分證開頭為「2」、身分證與實際個資不符、部分資料以簡體字呈現等，明顯非真實來源。

公司強調，此類謠言對品牌及員工名譽造成損害，已蒐證相關畫面，將依法追究法律責任，並呼籲社群轉載者儘速刪除內容，以免觸法。

釣魚詐騙冒名事件頻傳 非資料外洩所致

針對近期媒體報導的詐騙案例，全支付說明，詐騙集團常假冒知名品牌或金融機構名義，製作偽造網站或發送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP 驗證碼或信用卡資訊，導致盜刷損失。這些事件與全支付系統安全無關，也非因資料外洩所造成。

全支付強調，內部資安防護與加密監控機制完善，帳戶資料、交易資訊及用戶個資皆受到嚴格保護，資金安全無虞。

呼籲政府與業者聯手防詐 提醒大眾四大防詐重點

全支付指出，詐騙事件層出不窮，已成為社會性資安挑戰。公司呼籲主管機關與電信業者加快處理假網址下架及封鎖機制，縮短反應時間，以降低民眾受騙風險。

同時提醒民眾四大房炸重點：第一、不點擊可疑連結，確認網址是否為官方網站或 App；第二、不向陌生來源提供個資或 OTP 驗證碼；第三、發現疑似詐騙，應立即撥打 165 反詐騙專線或報警；第四、若已遭盜刷，請儘速通知發卡銀行與相關單位。

全支付重申，公司及任何官方單位絕不會以任何理由要求用戶提供帳號密碼、信用卡資料或驗證碼。未來將持續與主管機關、警方合作，提升用戶資安防護，防堵詐騙行為，為全民打造更安全、可信賴的行動支付生態系。