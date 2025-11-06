全支付驚爆盜刷！苦主慘賠8萬討不回 平台急發4點聲明回應

【緯來新聞網】行動支付服務「全支付」近期爆出多起用戶遭盜刷的案例。一名網友在社群平台Threads自述，他於3日晚間陸續收到多則手機推播通知，內容顯示其帳戶在外送平台Foodpanda有多筆扣款紀錄。經清點後發現共有20多筆交易，累計損失超過新台幣8萬元，對此，全支付官方也發4點聲明回應了。



網友表示，發現被盜刷後，他當下立即聯繫玉山銀行客服確認交易狀況，卻被告知款項已經完成扣款，無法追回。他隨後報警處理，但警方回應表示目前僅能做筆錄，無法進一步協助。他也對全支付、玉山銀行與Foodpanda表達不滿，並提醒大眾提高警覺，不應過度信任行動支付的安全性。



針對此類情形，全支付日前在官方社群平台上提醒，近期詐騙案件頻傳，犯罪集團常以偽造官網或傳送虛假活動連結誘導民眾輸入個資、驗證碼或卡號，導致帳戶遭盜刷。他們強調，詐騙手法變化快速，常冒用官方活動或異常通知為名行騙，並呼籲民眾收到可疑訊息時，應透過官方網站、客服專線或App查證真偽。



全支付四點防詐聲明：

1. 若在全支付平台或其他應用中發現疑似異常交易，應立刻聯絡發卡銀行與全支付客服，以利處理。

2. 若收到陌生郵件，請認明官方信箱為「@pxpayplus.com」，全支付不會透過不明來源寄送訊息或要求點擊連結。

3. 系統更新僅透過App Store或Google Play進行，絕不會以電話、郵件或簡訊方式提供更新連結。

4. 收到可疑訊息時，請勿點擊任何連結或提供個人資料與OTP驗證碼，建議可撥打165反詐騙專線或聯繫全支付客服查詢。

廣告 廣告

全支付驚爆盜刷。（圖／翻攝Threads）

更多緯來新聞網報導

63歲龍千玉當婆婆啦！自曝遭包裹詐騙萬元 直播罵兩天結果神反轉

回憶殺！怕胖團魔改〈孤單北半球〉 原唱林依晨喊：非常熱血