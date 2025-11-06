「全支付」爆詐騙、盜刷？ 高嘉瑜怒轟大全聯：什麼都推給客服、但永遠找不到客服

前民進黨立委高嘉瑜。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 超市業者全聯福利中心旗下電子支付平台「全支付」（PxPay）近期驚傳詐騙、盜刷狀況。有網友在社群平台爆料，駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料庫。對此，前立委高嘉瑜也在臉書發文表示，全支付個資有無外洩？主管機關應介入調查，要求大全聯負起企業責任！另外，全支付用戶被盜刷，大全聯竟然又叫消費者「打全支付客服」。

高嘉瑜指出，早在今年七月，就傳出可能有資安問題，疑似全支付後台管理員帳號、密碼被外洩，駭客在暗網兜售管理員憑證，現在網路更傳出——駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡的資料庫。最近，全支付更爆發「盜刷潮」，有用戶一夜被刷 20筆、損失 8萬元，全支付用戶陸續遭到詐騙盜刷，災情慘重。

然而，高嘉瑜控訴，大全聯卻只有不痛不癢的發個聲明，提醒消費者注意！並指出全聯只強調，「不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結，若民眾發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫。」

高嘉瑜痛批，大全聯在聲明中把責任推給消費者，卻完全不提全支付是否有消費者個資外洩的問題？是否有後台管理員帳號密碼外洩問題？是否有駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料庫？並呼籲主管機關更應該主動介入調查，若真有個資外洩應追究企業責任，依個資法規定，企業洩漏個資罰鍰最重可罰 1,500萬元！

高嘉瑜質疑，如果全支付真的有發生個資外洩，試問有多少筆個資被外洩？還是 600萬用戶個資、銀行、信用卡資料全都外洩了？「重點是全支付用戶被盜刷，大全聯又叫消費者『打全支付客服』，什麼都推給客服，但客服永遠找不到客服人員，這到底是什麼大全聯地獄梗！」

而在日前，全支付在臉書粉專發文提醒，近期詐騙集團日益猖獗，不肖人士假借多家知名品牌、線上商城或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP 驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失；並再次呼籲民眾務必提高警覺。詐騙手法日新月異，常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使使用者上當。若收到任何自稱品牌或金融機構發出的郵件或訊息，請務必透過官方網站、客服專線或 APP 通知進行查證，避免受騙上當。

