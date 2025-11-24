Taiwan FactCheck Center

「全支付」發生盜刷事件！如何保持警覺，安全使用電子支付工具？

發佈：2025-11-24

https://open.spotify.com/episode/2G1c0OeJDCcqhVMVwJdMiq?si=pKBWN42nRGKFLTL4RUp8IQ

近期一名網友在Threads發文，聲稱在電子支付平台「全支付」被盜刷八萬元，造成軒然大波！也驚動金管會介入處理，更引發對於電子支付安全性的討論。

有網友認為，將綁定銀行帳號改為綁定信用卡，可以增加被盜刷時追回的機會，較為安全；也有民眾在事件發生後，選擇解除「全支付」的所有綁定。本週邀請台灣事實查核中心總編輯陳偉婷，帶大家檢視相關資安與金融安全議題，她提醒：最有效的防範方式仍是確認清楚每一筆交易的金額、驗證碼，並養成查帳的習慣，才能最根本地降低被盜刷的可能性。

延伸閱讀：從全支付事件瞭解現行電子支付機制設計及防詐意識

節目團隊︱

黃兆徽、邱家宜、張育騰、曾富謄

