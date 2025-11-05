全支付「盜刷事件」頻傳！他遭連刷20筆「損失8萬」，官方急發四點聲明





行動支付平台「全支付」近日傳出多起遭盜刷事件，用戶反映綁定的銀行帳戶被不明人士扣款，甚至有民眾在外送平台Foodpanda上遭連刷20筆，損失近8萬元，掀起用戶恐慌。對此，全支付母公司全聯緊急發布4點聲明，提醒民眾警惕詐騙與釣魚連結，以保障個人帳戶安全。





據了解，近期多位全支付用戶在社群平台投訴，指帳戶遭不明人士連續扣款卻難以追回，銀行、支付平台及外送業者之間互相推責，讓受害者感到氣憤又無助。詐騙集團看準全支付在全台擁有超過600萬會員，假冒官方或知名品牌名義，透過郵件、簡訊發送「帳號更新」或「活動通知」連結，誘騙民眾點入偽造網站並輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而盜刷帳戶。由於全支付自 7月起與Foodpanda合作，部分用戶也在外送平台上發現遭盜刷的情形，掀起資安疑慮。





圖片來源：臉書全支付

全支付發布４點聲明如下：



1.若於全支付或任何品牌平台發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫，以利後續協助處理。

2.收到不明信件請確認官方郵件地址為@pxpayplus.com；全支付不會以不明郵件或簡訊通知，或要求您點選不明連結。

3.全支付系統更新僅透過App Store或Google Play進行，且並不會透過電話、Mail、簡訊等以連結方式要求用戶更新帳號，若您收到可疑連結請勿點擊。

4.若收到可疑訊息，請勿點擊連結或提供任何個人資料、驗證碼（OTP）等資訊，並可向165反詐騙專線回報，或全支付客服確認。





圖片來源：臉書全支付

全支付也再次呼籲民眾務必提高警覺；詐騙手法日新月異，常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使使用者上當，若收到任何自稱品牌或金融機構發出的郵件或訊息，請務必透過官方網站、客服專線或 App 通知進行查證，避免受騙上當。

