全支付「盜刷潮」頻傳！業者4點聲明 最慘苦主一夜丟8萬氣炸

全聯近年來力推旗下的全支付，沒想到近期卻屢傳詐騙、盜刷問題。（示意圖／資料照）

零售通路巨頭全聯近年來積極推廣旗下電子支付「全支付」，吸引不少消費者使用，沒想到卻也因此遭到詐騙集團盯上，讓全支付緊急發布4點聲明，呼籲民眾務必提高警覺，全支付強調，「若於全支付或任何品牌平台發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫」。無獨有偶，今日有網友表示自己使用foodpanda綁定全支付、銀行帳戶扣款，結果遭盜刷20幾筆交易、損失8萬多元，目前受害者已報警處理。

全支付在臉書粉專發出公告，近期有不肖人士假借多家知名品牌、線上商城或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP 驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失，「本公司對此深感遺憾，也再次呼籲民眾務必提高警覺」。

全支付提醒，詐騙集團常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使使用者上當，若收到任何自稱品牌或金融機構發出的郵件或訊息，請務必透過官方網站、客服專線或APP通知進行查證。

全支付提出四點聲明，一、若於全支付或任何品牌平台發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫，以利後續協助處理；二、收到不明信件，請確認官方郵件地址為@pxpayplus.com，全支付不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結。

三、全支付系統更新僅透過App Store或Google Play進行，且並不會透過電話、Mail、簡訊等以連結方式要求用戶更新帳號；四、若收到可疑訊息，請勿點擊連結或提供任何個人資料、驗證碼（OTP）等資訊，並可向165反詐騙專線回報，或全支付客服確認。

