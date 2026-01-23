全教產批校事會議成濫訴大平台 籲廢止回歸教評會處理機制

全教產今天再度呼籲教育部廢除校事會議，回歸教評會原有處理機制。（本報資料照）

教育部長鄭英耀日前赴立法院教育及文化委員會專案報告提到，廢除校事會議是終極目標，但隔日教育部發布新聞稿強調，目前沒有廢止校事會議規劃，後續以半年為期檢視。全教產今天批評，教育部不願意面對校事會議已成為濫訴大平台，校園失序言嚴重，未來也會造成國安問題，呼籲廢除校事會議，回歸教評會原有處理機制。

全教產理事長林蕙蓉表示，教育部日前公布修正的校事會議新制未制定冤獄賠償條款，屬於重大疏失，一個老師在校服務多年，可能因為濫訴一世英名毀於一旦，調查期間二到四個月的身心煎熬，若因案停聘最後調查不成立，教師期間所受的相關損失，如名譽損失、精神損失，教育部長賠得起嗎？年終獎金、考核獎金、學術研究加給、導師加給、行政職務加給、特教加給、兼職行政特休等，這些損失教育部長賠得起嗎？教育部難辭其咎。

全教產指出，教育部針對所培訓的調查專業人員，至今仍沒有把退場機制列入修法條文中，一個調查專業人員，只靠三天培訓就要調查一個可能影響教師工作權的案子，其任務之重大，調查培訓卻如此草率，對於不適任的調查人員，教育部也沒有取消資格的配套措施，教育部明顯準備不足，且只提到每半年檢討一次的滾動修正，對於基層教師的心聲並沒有接納。

全教產呼籲教育部應該要公布各項指數，包括全國濫訴的數量、全國校事會議成案的數量、全國調查成立後懲處及解聘的數據、全國不成立的數量、全國經過半年來開校事會議、調查訪談會議及調查報告各級學校所花掉的總費用是多少金額、不適任調查人員退場幾人等數據，若無法提出來，教育部就是不斷在擴大校事會議爭議戰場、不斷加重基層教師負擔、不斷浪費學校行政資源，不斷耗損學校的教學能量。

全教產指出，校事會議實施兩年多爭議不斷、傷害教師就是傷害整個教育環境，寧願錯殺一百也不願放過一個的錯誤政策及法規，早已失去教師解聘辦法當初立法之意旨。全教產重申，校事會議應廢除，回歸教評會原有處理機制，教育部若是真心支持老師對老師好，應立即廢除校事會議，停止空轉。

