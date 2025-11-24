全教產批校事會議5大問題:委員校長指派、教評會變橡皮圖章

全國教育產業總工會副秘書長陳源豐今日在教育部校事會議公聽會上,強烈主張廢除校事會議制度。他指出,校事會議和專審會並非教育部推動,而是全教總在104年推動,目的是取代教師專業發展評鑑並解決師師相護問題,但實施結果卻讓教育現場動輒得咎、膽戰心驚。

陳源豐提出五大廢除理由。第一,校事會議委員由校長指派,形同太上皇的任務型委員會,這些人員是否具備專業辨識能力存疑。第二,校事會議讓原本處理不適任教師的教評會和考核會形同橡皮圖章,因為教育部規定這兩會不能推翻校事會議的事實認定,只能執行懲處,制度設計莫名其妙。

第三點最為誇張,只培訓三天就可以當調查員和輔導員。陳源豐反問,醫師培訓三天就能動手術嗎?這樣的調查員怎麼會有專業嚴謹的查訪和輔導能力?他批評教育部和全教總踐踏教師專業,早期全教總協助培訓,現在全教總法務部主任還在當講師。

第四,公益檢舉和具名檢舉就不會濫訴嗎?陳源豐質疑可以用別人名字檢舉,或在外面找記者亂講,學校和主管機關都要處理,但內容是否真實?第五,送到考核會時拿不到調查報告,根本無法辯解。

陳源豐呼籲回歸健全的教師法,賦予教評會處理機制。他指出教師法第九條已規定處理體罰、霸凌、性平等案件時,教評會中未兼行政教師不能過半,已可減輕師師相護問題,加上教師成績考核辦法如能落實平時管考,根本不需要校事會議。他痛批推動制度者現在變成救世主,應該向全國老師道歉。

