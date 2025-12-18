全教總公布2025十大教育新聞 校事會議、教師荒分佔前兩名

全教總今天(18日)公布2025年十大教育新聞，在中小學引發濫訴風暴的校事會議排在第一，第二名則是受到高度關注的教師荒問題；另外，由網路票選的「最驢教育政策」第一名也同樣是校事會議。全教總呼籲教育部真正聽到基層教師們的心聲，成為現場老師們的後盾。

全教總18日公布2025十大教育新聞，分別是濫訴壓垮教師，校事會議應予廢止；大缺師海嘯來襲，待遇滯後是主因；官僚思維天馬行空，政策徒增困擾；年金停降後，政府雇主責任待落實；學倫性平搞雙標，高教公信待修復；獨缺配套，教師身心調適假成擺設；勞動、教師國定假勞權翻新章；升學師培俱草率，教育專業沉淪；解決導護淪口號，教師仍扛高風險，以及第十名的半班制遲未改善，教保員身心俱疲。

全教總理事長侯俊良表示，觀察今年的十大新聞，可說多數涵蓋教學現場混亂以及工作壓力、待遇停滯不前導致師資荒，這些都是環環相扣。

針對第一名的校事會議相關新聞，侯俊良指出，不論是現場教師或教育部的數據，都顯示校事會議濫訴情況已經嚴重影響所有老師的士氣，教育部也宣告將啟動修正，他希望教育部能真正聽到基層的聲音，推出有效遏止濫訴的辦法。侯俊良：『(原音)校事會議已經影響現場親師關係，已經影響到教育一個專業，已經嚴重打擊老師士氣，他到非要廢止或大翻修的地步。我們期待年底教育部推出法案裡面有效遏止濫訴以及小案大辦，恢復老師教學專業、親師溝通的這樣一個本質。』

其他如教師荒也受到相當矚目，全教總指出，追根究柢就是教師待遇偏低與勞動條件未與時俱進，全教總希望包括學術研究加給、導師費、授課鐘點費等都能調整。另外，師大女足抽血案引發全台議論，其中牽涉的高教倫理和學術誠信也都值得關注。

全教總另外還公布網路票選的十大金驢教育政策，第一、二名仍舊是校事會議和教師荒，其他則有產業搶人才、師培生跳船、部長愛心球、第七節活動課等等。

侯俊良表示，希望明年全教總在同樣時間公布十大教育新聞時，可以有更多正面的消息，而這些都要看教育部怎麼做，他期許教育部能真正成為現場老師們的強力後盾。(編輯：宋皖媛)



全教總理事長侯俊良(左一)公布今年金驢獎教育政策網路票選結果。(楊雨青攝)