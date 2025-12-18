全教總十大教育新聞 最驢政策「校事會議」引發老師87.5％憤怒值

全教總18日舉行記者會，公布今年十大教育新聞及金驢獎，全教總理事長侯俊良(左二)等人出席。(記者羅沛德攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕今(2025)年進入尾聲，全國教師工會總聯合會(全教總)今(18)日公布2025年台灣十大教育新聞，中小學「校事會議」獲第一名，也是網路票選最驢政策第一名，引發教師憤怒值高達87.5％，其餘為大缺師海嘯(教師荒)、官僚思維、年金停降、學倫性平雙標、教師身心假、勞動節和教師節成國假、升學師培草率、導護淪口號、半班制致教保員身心疲。

全教總今年首度舉辦「金驢獎」網路票選活動，老師選出前三名為校事會議、教師荒和師培跳船潮，並把金驢獎頒給教育部長鄭英耀，全教總理事長侯俊良表示，全國教師請部長加油，鄭英耀上台時曾說「老師好，學生好，家長才會好。」邀請鄭英耀當一日教師以體恤老師，推動薪資法制化，依物價水準調整導師費和行政費，提高教師待遇。

全教總每年公布十大教育新聞，今年進入第15年，過去頭條包括12年國教、108課綱、新冠疫情、雙語政策等，也曾頒發金驢獎給賴清德(擔任台南市長、行政院長)、陳駿季(前農業部長)等。侯俊良表示，教育部於去(2024)年4月修正教師解聘辦法，增設校事會議，引發各式濫訴壓垮教師，引發教師的憤怒值高達87.5％，全教總主張應廢止校事會議；另，立法院停降年金，後續政府應負起雇主責任，讓撥補到位。

全教總專發中心執行長葉明政表示，教師荒主因是待遇停滯，學術研究加給長期凍漲，導致起薪偏低，授課鐘點費也長期偏低，呼籲政府儘速啟動結構性改革；而教育部今年推動SEL社會情緒學習中長程計劃、指導中小學最後一節排活動課、發想愛心球、速成師資八學分專技教師及校園手機使用管理原則，皆引發社會嘩然。

全教總副理事長楊逸飛表示，從台師大女足抽血案到近期高教醜聞，反映高教學者對學倫案輕描淡寫，但對少數高中生參加科展所受懲處，顯示上寬下嚴，損害社會對高教的信任；而半班制僅設一名教保人員制度，迄未改善，讓教保員身心俱疲。

全教總社發部主任王英倩表示，全教總長期推動勞動節改國假，今年終於成功，教師節改國假，在面臨教師荒、人才流失之際，是重建教師尊嚴訊號；全教總高中職委員會主委巫彰玫則批評「3+2新五專政策」和「8學分業師可當教師」，皆治標不治本。

