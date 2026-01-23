全教總周日上街促廢校事會議 國教盟、全家盟反對：可修不可廢

部分教師團體呼籲廢除校事會議，但也有老師認為制度可修不可廢。示意圖，李政龍攝



教育部12日修正公布校事會議相關辦法，教師團體全教總不滿，將在周日（1/25）上街要求廢除。全國家長團體聯盟（全家盟）、國教行動聯盟（國教盟）、人本教育基金會則認為制度不該走回頭路，國教盟更主張「修制度不廢制度」，以免折磨教師，也不可傷害孩子權益。

教育部日前修正公布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，強調改革受理檢舉制度、明確案件分流處理，包含先由校長召集調查委員等4人會議決議是否受理投訴，且檢舉案件若為匿名則不受理，此外新增輔佐人制度，行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與。

對此，全教總日前到教育部抗議，直言教育部沒有改善問題，尤其4人會議的設計，排除校長表決權更是可笑，讓校長不用負責任，形同「巨嬰」，呼籲教育部應從根本著手，廢除校事會議。

全家盟今（1/23）發聲明喊話絕不可廢除校事會議。盟理事長蕭東原以台師大女足抽血案為例，台師大教評會原決議懲處無關痛癢，包括不予晉薪、不得超授鐘點、不得在校內外兼職兼課等，要不是媒體大肆報導，加上教育部施壓，怎能做成解聘且4年內不得聘任為教師的處分？他強調，不論考核會還是教評會，「師師相護」的案例劣跡斑斑。廢除校事會議、回歸教評會，無疑是請鬼拿藥單。

國教盟也主張，制度不該無視過去不適任教師處理機制「師師相護」的事實，應該「修制度不廢制度」。理事長王瀚陽建議，可公布「受理分流檢核表」，規定不應進入校事會議的樣態，以及必須啟動外部調查的條件，確保「大案」辦到位、「小案」擋門外。

不過，針對外界「師師相護」的指控，全教總認為，部分團體不該以此標籤否定校園行政專業，傷害教師尊嚴，主管機關應導正社會對「大案」與「小案」的認知落差，還學校與教師公道。

全國教育產業總工會（全教產）也表示，校事會議實施以來爭議頻傳，制度設計「寧可錯殺、不願放過」已失去立法原意，除了要廢除，政府更應增訂冤案補償，讓被濫訴、調查後案件不成立的教師獲得補償，且讓不適任的調查人員退場。

