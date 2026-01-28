全教總呼籲 廢《教育人員任用條例》第34條

針對教育部部長鄭英耀在全國大專校院校長會議中，提出「類醫學院模式」，支持教授支領產業與大學雙重薪資以留住人才的主張，全國教師工會總聯合會今日(28日)發表聲明表示，既然教育部認可人才價值應由市場與專業決定，則不應雙重標準，繼續以過時法令鎖住基層教師的生計，建議政府若無法改善教師薪資，應立即廢除《教育人員任用條例》第34條，解除教師兼職禁令。



全教總指出，鄭部長提出的「類醫學院模式」，本質上承認單靠現行薪資制度無法對抗國際與產業界的挖角，但中小學同樣面臨嚴重的理工與專業學門「師資荒」，基層老師承受著高度的通膨壓力與繁重行政負擔，薪資實質購買力連年縮水。隨著114年《教師待遇條例》的制定與大法官解釋公教分途的原則，教師已不再是傳統意義上的公務員。全教總認為，政府長期以《教育人員任用條例》第34條「除法令另有規定外，不得兼職」的規定，將教師課後時間完全鎖死。在薪資條件無法吸引人才的現況下，這種「低薪資、高限制」的結構，正是造成師資斷層的元凶之一。建議除非涉及教學利益衝突，像是在原校服務地區補習，否則政府無權限制教師發揮專業長才獲取額外收入，並允許具備理工、資訊等特殊專長的教師比照「類醫學院模式」，於公餘時間與業界對接，緩解基層STEM領域師資流失危機。