全教總呼籲「精緻教育」 教育部理解並審慎評估

有關全國教師工會總聯合會呼籲推動「精緻教育」，建議高級中等學校以下各教育學制及幼兒園班級人數政策，國教署表示，在幼兒園教育階段，教育部為整體提升教保服務品質及減輕教保服務人員工作負擔，由公共化幼兒園先行推動，並以3到5歲幼兒班級，朝每師至多照顧12名幼兒，每班至多招收24名幼兒方式辦理。

教育部指出，「公共化幼兒園」自112學年度起至114學年度實施，達成率達「99%」 ；準公共幼兒園及一般私立幼兒園均自114學年度起漸進實施，「準公共幼兒園」預計115學年「全數達成」。

在國民小學與國民中學教育階段，依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」第2條規定，「國民小學」及「國民中學」普通班每班學生人數，分別以29人及30人為原則，人數屬班級學生人數的上限。實務運作上，各地方政府於辦理編班作業時，得於人數上限內，依學齡人口變化、區域人口消長、學校空間條件及教學需求等因素，調整實際班級學生人數，以回應不同地區的實際教學情形。

在高級中等教育階段，依教育部統計處學生數預測報告分析，「高一生源人數」變化趨勢，116學年龍年效應攀至高峰22萬人，在117至121學年維持在20萬人上下，之後122學年始長期呈現遞減趨勢。現階段包括教育部及各地方政府均採穩健調控班級人數政策，包括教育部107至109學年採取第一波調降、114至115學年採取第二波調降政策。也就是115學年國立學校每班33人、私立學校每班43人、進修部每班38人（其中竹苗區班級人數維持不變）；另提供個別學校申請「再」調降班級人數的因地制宜需求，核定個別學校再調減班級人數1到5人。

教育部表示，理解各界對於提升教學品質與推動精緻教育的期待，有關調降高級中等學校以下各教育學制及幼兒園班級人數，教育部及各地方政府仍須綜合考量未來出生人口數變化趨勢、區域人口分布差異及師資供需結構等因素，並審慎評估對整體教育資源配置的影響。另針對部分區域人口持續增加或學齡人口集中的情形，教育部也將持續引導地方政府，從學生人數規模及師資供需面向妥慎研議，依實際需求與教學量能逐步調整相關作法，維護學生受教權益並確保教育品質。