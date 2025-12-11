全教總稱「鑑定評估專職人員為零」 台東縣府澄清特教人力經費依規到位 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

針對全教總指出台東縣「鑑定評估專職人員為零」一事，引發熱議，對此，台東縣政府今（11）日提出嚴正澄清，表示相關報導係資訊解讀上的落差，台東縣早已依教育部規定完成2名正式教師的聘任，擔任專職鑑定評估人力，並非外界所稱「毫無配置」。縣府也重申，對於特教資源之投入一向不遺餘力，對於特教人力與經費均已依規到位。

「目前到任的2名專職人員，主要負責支援例行性鑑定與處理緊急、突發案件。」台東縣府說明，台東縣已依「教育部補助直轄市及縣（市）政府辦理身心障礙教育經費實施要點」，向國教署積極爭取專職人力補助。此配置透過「校內教師辦理定期鑑定、專職人員支援緊急個案」的分工機制，使台東縣鑑定系統運作更具效率與專業性。

廣告 廣告

台東縣府進一步表示，為兼顧鑑定品質並體恤第一線教師，縣府採取具體的「工作減量」與「案量控管」措施。目前規定每位校內特教教師每學年接案原則「不超過5案」，此標準遠優於法規規定的10案上限。凡屬於超量、案情複雜，或非梯次期間的緊急評估案件，均優先由身障資源中心及2名專職人員承接，確保校內教師能專注於教學本務，大幅降低行政負擔。

此外，台東縣府表示，在實質支持面，均提供完善的經費與行政支援，縣府依規核發每案1100元的報告撰寫費、每次400元的跨校鑑定費及交通費補助；為感謝教師的辛勞與貢獻，更額外提供每日50元的雜費補助。再者，在行政安排上，各梯次鑑定作業均優先將教師派案至鄰近學校，有效縮短交通往返時間，體現縣府對特教老師的實質照顧。

台東縣府重申，未來將持續精進鑑定與評估環境，並密切關注身心障礙學生人數變化，配合中央政策積極爭取增列編制內專職人力，透過持續優化行政流程與分流機制，縣府將致力減輕第一線特教教師負擔，提升鑑定服務品質，打造更專業、友善的特教支持環境。

照片來源：台東縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

爭取3500萬推「AI族語對話系統」 陳瑩：科技助力母語文化復興

徐榛蔚會勘文化局多項館舍工程 致力打造花蓮重要藝文廊帶

【文章轉載請註明出處】