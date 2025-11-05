全教總籲停砍年金且讓基金永續 民進黨民調逾半支持年改

在野黨推動反年改相關修法，立法院司法及法制委員會今(5日)起審議。全教總則在場外舉行記者會支持相關修法，希望政府停止「雙標」，保障退休公教人員的生活。

全國教師工會總聯合會及多名在野黨立委5日在立法院審議公務人員退休資遣撫卹法修正草案之際舉行記者會，呼籲政府停降所得替代率，並履行撥補承諾，不能大方撥補勞保，公教撥補卻嚴重短缺，明顯雙標。

全教總理事長侯俊良指出，政府就是公教人員的雇主，本來就應該履行雇主責任，如果能停砍年金，將有助於保障退休公教人員的生存權，也能進一步吸引更多年輕人投入公教行列，對國家發展才有長遠幫助。他說：『(原音)停砍部分，對整個所得替代率的停止調降，我們認為有助退休人員生活，對公職穩定性以及吸引年輕人進來有一定效果，整個年金改過頭後，我想這是第一步來做這樣處理。但我們同時認為配套要做好，除了停降外，相關撥補部分一定要有法條列入，才能基金永續。』

廣告 廣告

另外，全教總也要求應該修法返還與退撫基金財務無關的年資補償金，他們指出，當初年資補償金是為了制度改革損失的補償，後來竟被取消，形同政府毀棄法律承諾，甚至後來還有軍人保留但公教取消、或是不同年份退休有不同做法，這些都應該盡快改正。

多名在野黨立委出席聲援，表示政府不該欺負公教人員，他們支持至少要先停砍所得替代率。

民進黨立法院黨團則提出一份民進黨民調中心於10月27日至29日進行的民調，過半認為年改應繼續進行；另有50.7%不認同物價上漲便應停砍公教所得替代率、55.5%不認為公教年金砍太兇而造成高普考、教師人數降低，且有60.4%無法接受台灣年金制度面臨行業不均的問題。黨團幹事長鍾佳濱強調，如果通過反年改修法，分配不均、違反世代正義及基金提早破產的議題將紛至沓來，民進黨團呼籲民意挺年改，不走回頭路。