全教總籲全面調降班級人數 教育部回應了

全教總今開記者會，呼籲教育部應即調降各教育學制班級人數。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕全教總今天召開記者會呼籲教育部調降國高中小及幼兒園各教育學制班級人數。教育部今(6)晚說明，為整體提升教保服務品質及減輕教保服務人員工作負擔，由公共化幼兒園先行推動，並以3至5歲幼兒班級，朝每師至多照顧12名幼兒，每班至多招收24名幼兒方式辦理，「公共化幼兒園」自112學年度起至114學年度實施，達成率達99% ；準公共幼兒園及一般私立幼兒園也均自114學年度起漸進實施，「準公共幼兒園」預計115學年全數達成。

此外，教育部說明，國小與國中教育階段，依「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」第2條規定，國小及國中普通班每班學生人數，分別以29人及30人為原則，該人數係屬班級學生人數之上限，實務運作上，各地方政府於辦理編班作業時，得於人數上限內，依學齡人口變化、區域人口消長、學校空間條件及教學需求等因素，調整實際班級學生人數，以回應不同地區之實際教學情形。

至於高級中等教育階段，教育部表示，依教育部統計處學生數預測報告分析「高一生源人數」變化趨勢，116學年龍年效應攀至高峰22萬人，117至121學年維持在20萬人上下，之後122學年始長期呈現遞減趨勢，現階段包括教育部及各地方政府，均採穩健調控班級人數政策。

教育部在107至109學年採取第一波調降、114至115學年採取第二波調降政策，亦即115學年國立學校每班33人、私立學校每班43人、進修部每班38人(其中竹苗區班級人數維持不變)；另提供個別學校申請「再」調降班級人數之因地制宜需求，核定個別學校再調減班級人數1至5人。

教育部表示，理解各界對於提升教學品質與推動精緻教育之期待，教育部及各地方政府須綜合考量未來出生人口數變化趨勢、區域人口分布差異及師資供需結構等因素，審慎評估對整體教育資源配置之影響，另針對部分區域人口持續增加或學齡人口集中之情形，教育部將持續引導地方政府，從學生人數規模及師資供需面向妥慎研議，依實際需求與教學量能逐步調整相關作法，以維護學生受教權益並確保教育品質。

