全教總籲改善私校教師待遇 提升僑生專班教育品質

全教總理事長侯俊良。（本報資料照）

因應少子化，教育部與僑委會自2014年起推動「3＋4產學攜手合作僑生專班」，吸引東南亞僑生來台就讀。根據教育部統計，112學年度全國在學建教生共1萬6518人，其中僑生高達7718人，接近半數。僑委會資料顯示，114學年度在學僑生專班人數已達1萬5633人，占比持續攀升。

全國教師工會總聯合會指出，私立高中職教師承擔沉重工作量，卻未獲合理待遇。除了教授一般課程，還需協助僑生克服語言障礙、文化適應與生活問題，並面對技職「半工半讀」制度帶來的管理挑戰。然而教育部對私校教師的勞動條件長期忽視。

廣告 廣告

全教總批評，教育部雖自114學年度起提高私立專科兼任教師鐘點費下限，但高中職教師卻未受保障。另《高級中等教育法》僅規定公校授課節數，導致私校教師被迫超時授課，權益嚴重受損。

全教總呼籲，教育部應正視私校教師在僑生專班的關鍵角色，檢討相關政策。包括將鐘點費比照公校標準，訂定合理授課節數，修正《教師待遇條例》，讓私校教師享有與公校同等的學術研究加給，並將退撫提撥比率由12％提高至15％。

全教總強調，改善待遇並非增加政府負擔，而是保障基本勞動權，提升僑生專班教育品質。唯有落實教育公平，才能展現台灣在少子化與國際競爭下的教育實力與形象。

更多中時新聞網報導

王子捲粿粿婚變 個唱活動紛取消

MLB》山本扮救世主 G6強碰高斯曼

「小紅莓」治癌「傷心」 陽明交大有解