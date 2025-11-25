全教總籲查新竹教職員墜樓事件 改善「三高」環境

（中央社記者陳至中台北25日電）新竹縣某國中教職員墜樓，生前曾投訴職場霸凌，引發教育界關注。全國教師工會總聯合會今天呼籲徹查此事件，並改善高行政負載、高情緒勞動、高投訴風險的「三高」問題。

新竹縣某國中教職員於本月20日墜樓，教育局表示，這名教職員曾投訴遭職場霸凌，縣府也啟動相關調查；由於曾有自傷行為，校方於11月初調整其職務，並提供輔導與諮商資源，但仍發生憾事。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，理事長侯俊良指出，這並非單一偶發悲劇，近3年教職員自殺、自傷事件通報數，從民國110年的65件、111年70件，在112年飆升至148件，自殺死亡人數由110年的8人、111年的10人，112年增至19人。

廣告 廣告

侯俊良指出，上述數據呈現台灣第一線教師的壓力，普遍面對的是無止境的行政壓力、日益惡化的投訴文化，以及孤立無援的「三高」不友善職場環境。且校園體制封閉，提出建言或異議者往往遭受打壓，形成「解決提出問題的人」的霸凌文化。

而原本是用來處理不適任教師的「校事會議」，如今已異化為整肅教師的工具。即便只是微小的親師誤會，教師都得被迫經歷漫長、甚至羞辱般的調查與公審。

針對新竹縣教職員墜樓事件，全教總呼籲提高調查層級，對職場霸凌、教師申訴評議爭議等相關傳聞，進行客觀公正的完整調查，還原事實真相。

另外，也呼籲廢除異化的校事會議制度，停止對教師的行政霸凌與程序濫訴。

教育部已於本月21日正式預告修正校事會議相關辦法，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理；另也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時的權益。教育部長鄭英耀接受媒體聯訪表示，希望透過匿名不受理，避免無的放矢的檢舉。（編輯：李亨山）1141125

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。