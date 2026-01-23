全教總週日上街要求廢校事會議 國教盟：可修不可廢

〔記者林曉雲／台北報導〕針對全國教師工會總聯合會(全教總)號召全國教師25日上街頭抗議要求速廢校事會議，家長團體國教行動聯盟(國教盟)今天(23日)發聲明表示，第一線教師承受的行政負荷與心理壓力，社會必須正視；但也必須同時看見，當孩子遭遇體罰、霸凌或不當對待時，若制度被一刀切撤掉，校園將更容易退回「關起門來自己處理」的灰色地帶，認為校事會議可以修改，但不可以廢除。

國教盟理事長王瀚陽表示，問題不在「有沒有校事會議」，而在「標準不清、分流失靈、專業不足、究責失衡」，該擋的沒擋住、該嚴辦的卻被輕放，同一套制度，卻同時製造「小案大辦」與「大案小辦」。

王瀚陽援引國家人權委員會「檢視校園師對生暴力處理機制」指出，修法後(109至111學年度)不成案的理由中，最大宗是「認定為管教問題」占45.91%，其次是「未達法律構成要件」占32.44%，代表相當多案件本質為教學與親師溝通爭議，卻被制度一路推進校事會議調查流程，耗損教師與學校資源，也讓校園信任持續流失。

王瀚陽表示，國家人權委員會專案報告也直指，即使調查已認定成案，仍有69%最後處分落在「申誡、口頭告誡或未懲處」；更嚴重的是，屬於「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」的案件，也有53.45%(31/58)最後仍僅處分申誡以下，這就是「大案小辦」的制度性風險，對孩子而言，傷害被確認，教師卻未得到相對應的處分。

王瀚陽指出，同時兒少保護網也出現破口，109至111學年度通報總數3446件中，未進行社政通報達67.06%，使社工與跨專業支持難以介入，風險被留在校園內消化。

國教盟主張改革校事會議，建立「受理分流檢核表」，訂出「違法樣態、侵害程度、處分區間」的裁量基準，避免同案不同判，並強化調查專業，讓外部委員常態化，強化全國性調查人才庫分層與專業，建立可檢索的案例指引，落實校安通報與社政通報雙軌並進，別讓高風險案件卡在校內自轉，並保障受害學生及家長的程序參與與知情權。

