全教總金驢獎 頒給鄭英耀

全教總十八日公布二０二五年十大教育新聞，並將「金驢獎」頒給教育部長鄭英耀。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

全教總邀集全國教師代表評選出二０二五年十大教育新聞，其中校事會議濫訴爭議居首，而與勞動權利相關則占三則。年度「金驢獎」頒給教育部長鄭英耀。

全教總公布今年十大教育新聞，第一名為校事會議濫訴議題。理事長侯俊良指出，過去幾年評選出的頭條，包括十二年國教、雙語政策等，基層教師可能會有不同的觀點和看法；今年的「濫訴」則有高度共識，可見校事會議對士氣的打擊、親師關係、教師專業自主權的傷害都非常大，期盼教育部盡快公布改革方案。

今年有三則與勞動權利相關，包括立法院三讀通過「停降」公教年金，全教總呼籲政府承擔雇主責任，依法足額撥補，避免基金提前破產。

政府新增教師三天「身心調適假」也被選入十大新聞。但全教總認為，併入事假計算的作法，且缺乏課務排代配套，導致學校執行混亂。

勞動節和教師節立法為國定假日，是十大新聞中唯一的正面事件。全教總認為象徵勞動人權的新篇章，休假權益是勞工維持健康與尊嚴的基本保障，期待社會持續進步。

其餘獲選的教育新聞，包括師資荒、天馬行空的教育政策（校園愛心球、手機管理規則等）、學倫和性評爭議、新五專等升學制度爭議、教師當導護爭議、幼兒園半班制等。

全教總也評選出今年「金驢獎」，由鄭英耀當選。侯俊良表示，鄭英耀上台時曾說「老師好，學生好，家長才會好」，老師在教學中得到應有待遇，政策應思考到現場執行面、與基層充分溝通，希望明年公布十大教育新聞時，能有更多正面消息。