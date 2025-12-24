全教總：托嬰影像擬強制上傳「監管雲」 牽涉人權隱私問題

全教總：托嬰影像擬強制上傳「監管雲」 踐踏人權隱私

今年12月初衛福部在托育專法的相關協商會議中，已幾乎確定要求托嬰中心將監視影像強制上傳到統一的雲端伺服器並保存30天。對此，全國教師工會總聯合會今天(24日)召開記者會表示，此舉無法解決「兒虐」可能性的問題，反而會對教育現場增加更多不尊重人權與隱私的問題、破壞教育現場信任、降低托育品質，呼籲衛福部與立法院收回這樣的立法。

衛福部與立法院近期擬在托育專法內，推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」政策，全教總理事長侯俊良表示，全教總強烈反對，認為此舉將罔顧幼兒隱私權且侵害托育人員人權。

全教總幼教主委楊逸飛指出，影像上傳未獲得家長或教保人員同意，嬰幼兒無法為自己的隱私權發聲，在托嬰中心裡，尿布更換、安撫哭鬧等極度私密的瞬間，都將被記錄、上傳、並儲存在衛福部「統一」的雲端伺服器中，且在高互動的幼托現場，托育人員也會因為嬰幼兒拉扯導致衣衫不整，或因忙碌而儀容狼狽，這些涉及個人極度私密的形象畫面，卻都會遭攝錄甚至上傳監控，毫無個人隱私與專業自主可言，這種未經當事人同意，無差別強制蒐集並上傳私密影像的手段，已嚴重違反憲法對隱私權的保障及國際人權標準。

全教總強調，近期韓國爆發超過12萬支IP攝影機遭駭客入侵的重大資安事件，大量家庭、商店甚至連婦產科醫院等的私密影像被非法竊取、製成影片在網路上販售，震驚國際社會。韓國的慘痛教訓殷鑑不遠，證明了再嚴密的系統都可能存在漏洞。

托育人員代表萱萱老師痛心表示，政府強制推動影像上傳雲端，形同將合法工作的照顧者預設為罪犯，嚴重踐踏職業尊嚴。雲端監控讓陌生視線隨時介入，不僅日常照顧動作恐遭過度解讀，幼兒如更換尿布等私密畫面更有外流風險，嚴重侵犯隱私，若職場無法給專業教保人員應有的尊重，只會逼迫真正愛小孩的教保人員離開職場、加劇早已嚴峻的人力缺口。

台北市教保人員協會暨全國教保產業工會陳亮吟表示，政府近年強化托嬰監視法規，兒虐卻未減，近期推動「監管雲」更引發基層反彈。全國教保產業工會調查顯示逾九成托育人員感到隱私受損、壓力倍增，恐加劇離職。政府忽視低薪、高工時等結構性困境，僅以監控虛應民怨，呼籲應提升公共化、改善勞動條件並加強親師溝通，才是預防兒虐根本之道，過度監控只會讓缺工雪上加霜，推動托育現場的制度透明化，建立家長與托育人員的「共育夥伴關係」，讓托育人員的專業被看見，強化托育場域的情感連結與開放性，才能真正化解焦慮，給孩子充滿信任而非充滿鏡頭的成長環境。