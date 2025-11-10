即時中心／顏一軒報導

彰化某畜牧場生產4批市售雞蛋，被食藥署證實檢出有農藥「芬普尼代謝物」超標，約有15萬顆雞蛋流向桃園市、台中市、台南市與高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商。對此，全聯今（10）日發布聲明回應，本次事件在管理上已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，故門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並全力協助消費者辦理退貨。





全聯聲明如下：

關於蛋品管理流程，首先會要求供應商於新品上架前須提供符合標準之檢驗報告作為進貨依據。此外，平日則依年度計畫針對不同品類及供應商商品辦理例行性檢驗；再者如遇到各地方政府機關至門市執行抽驗時，本公司亦同步進行平行送驗。

本次事件在管理上已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，故門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並全力協助消費者辦理退貨。後續仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者可以安心選購。

原文出處：快新聞／全數下架芬普尼問題蛋 全聯：全力協助退貨

