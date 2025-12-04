全數凍結! 川普下令暫停19非歐洲國移民申請 伊朗、緬甸也入列

美國政府已正式下令，全面暫停來自19個非歐洲國家的移民申請案審理。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日再度拋出強硬移民政策，引發國際關注。據《路透社》報導，美國政府已正式下令，全面暫停來自 19 個非歐洲國家的移民申請案審理，範圍涵蓋綠卡及美國公民入籍申請，理由是涉及「國家安全與公共安全考量」。

據 X 帳號「The Battlefield」指出，此次暫停措施，適用於所有來自 6 月已被列入入境限制名單的 19 個國家申請人，所有案件一律進入停擺狀態，不論是正在排程、等待宣誓，或進行調整身分的程序，全數凍結。

廣告 廣告

《路透社》進一步揭露，這次名單包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門，上述國家被列為「全面禁止類別」；而蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉則屬「部分限制對象」。

備忘錄同時要求，所有來自名單國家的移民申請人，必須重新接受安全審查，必要時須進行再次面談，以「全面釐清潛在國安與公共安全風險」。

據《路透社》報導，導火線為日前一名阿富汗籍男子涉嫌在華府槍擊國民兵人員，造成 1 死 1 重傷。而川普近年來也多次公開抨擊索馬利亞移民，甚至以「垃圾」（garbage）形容，強調「不希望這些人留在美國」。

對於此舉可能帶來的人才衝擊，時事評論員方舟子直言，這些被列為限制對象的國家，長年都是美國高階人才的重要來源。例如伊朗不僅培育出大批科學家與工程師，美國史上首位獲得「菲爾茲獎」的女性數學家，本身也是伊朗移民；緬甸則長期為美國醫療體系補充大量醫師人力，如今全數遭到封鎖，勢必對學界與醫療系統造成長期影響。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

說謊被戳穿? 川普、海格塞斯被迫共同面對 誰下令二次攻擊 他們這麼說.....

解放軍「特種機」東海被秀導彈威脅! 遠海訓練遭外機逼近百米 對峙20分鐘