全數和解受害人！黃子佼致歉：會時刻警惕 資深經紀人鬆口復出機率

男星黃子佼在2023年捲入性醜聞風波，被查出持有上千部未成年人性剝削影片，同時也是「創意私房」高級會員，而今（24日）律師發聲明證實黃子佼已與受害人全數和解，至於黃子佼未來是否有機會重返螢光幕，資深經紀人也提出看法。

黃子佼今（24日）透過昪正國際法律事務所發聲明提到對於當年的錯誤，已做出誠摯的悔悟，並誠心祈求每個受害者的原諒，如今也跟全部受害人達成和解，而黃子佼表示這項錯誤讓他失去心愛的妻女以及投入的演藝事業，因此他會時刻警惕自己，並要求未來的自己成為一個更好的人。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，業界資深經紀人指出黃子佼經此一事，能夠復出的機率很低，表示雖然台灣人會原諒犯錯的藝人，不過黃子佼事件已經超出道德標準，恐怕難以被大眾接受，反而是受到波及的孟耿如，可能還有機會。

黃子佼透過律師發聲明。（圖／翻攝昪正國際法律事務所臉書）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

