全數脫險！「北捷隨機殺人案」最後一名ICU傷者轉一般病房

社會中心／程正邦報導

北捷無差別殺人案，5名住加護病方的傷者已脫險，全數轉一般病房觀察。（資料照）

在台北捷運隨機殺人案發生後的第五天，社會大眾終於迎來了一則令人振奮的醫療進展。這場造成包含兇嫌在內共4死11傷的慘劇，在各界醫療團隊的全力搶救下，傷情最嚴重、原先留置於加護病房（ICU）觀察的最後一名患者，已於今（23）日順利轉入一般病房。衛福部隨後證實，目前留院觀察的5名傷者生命徵象均穩定，這也象徵著這場血色噩夢的生還者們，正式邁向漫長的康復之路。

證券員工余男在北車阻擋張文惡行遭砍死，民眾到案發地獻花：「謝謝您守護台北」。

橫跨2商圈的血色回顧：兇嫌縝密計畫造成社會恐慌

回溯這起震驚全台的案件，兇嫌張文的行動展現了極高的預謀性與破壞力。調查報告指出，19日傍晚，張文先是在市區多處縱火，試圖分散警方警力。18時37分，他潛入交通樞紐台北車站，在短短4分鐘內連續投擲了17顆煙霧彈及3顆汽油彈，瞬間讓車站月台陷入濃煙與火光中，引發大規模推擠。

張文刺死見義勇為的余男後，冷血回飯店換裝、補充軍備，隨即趁亂轉往鄰近的中山商圈，於誠品南西店前無差別攻擊路過的騎士，隨後衝入賣場內部。18時40分，他登入誠品南西店頂樓，脫下預備好的戰術背心等重裝備，最終於18時50分墜樓身亡。這場橫跨2商圈的瘋狂大逃殺行動，不僅奪走了四條無辜的生命，也讓11名民眾在生理與心理上留下難以抹滅的傷痕。

警方追查出張文一共擁有13把長短刀械，其中在捷運中山站使用的兇刀，是好萊塢影星席維斯史特龍在電影《浴血任務》中使用的同款刀械復刻品。

衛福部最新數據：跨雙北醫療體系通力合作

面對這場突發的大量傷病患危機，雙北醫療網展現了極高的調度效率。根據衛福部統計，受害傷者共計15人（含死亡者），分別被緊急送往台北市與新北市共11間指標性醫院進行救治。

傷者分流情況如下：台大醫院、台北馬偕、台北國泰及新光醫院各收治2名；三總（內湖、松山院區）、北市聯醫（和平婦幼、中興院區）、土城醫院、亞東醫院以及輔大醫院則各收治1名。

在這些醫院的跨領域醫療團隊（含胸腔外科、神經外科及身心科）不分晝夜的照顧下，衛福部今（23）日公布好消息，原先病情危急、必須仰賴維生設備的加護病房病患，如今已全數脫離生命危險，轉往一般病房持續觀察。

逃兵遭通緝的張文在中山商圈大開殺戒，「最後一跳」終結血色驚魂。（資料照）

復健之路漫長：生還者的心理與生理照護挑戰

雖然生理傷勢已漸趨穩定，但醫療專家指出，這類重大公共安全事件的生還者，後續往往需面臨創傷後壓力症候群（PTSD）的考驗。除了肢體傷口的清創與復健，台北市政府已啟動心理諮商專案，由專業社工與心理師進駐留院治療的5名傷者病房，提供長期的心理支持。

這起案件雖然以兇嫌死亡告終，但對於生還者與受難者家屬而言，傷痛才剛開始。衛福部表示，將會與各收治醫院保持密切聯繫，確保傷者在一般病房期間獲得最完善的醫療資源，直到平安出院。

