全數酬勞都捐了！蕭敬騰被胡瓜打動投身一起幹大事

【緯來新聞網】胡瓜發起、與康康和歐漢聲主持《鑽石舞台之夜》演唱會，將回到北流演出，最大驚喜是蕭敬騰將擔任第二天的壓軸，更阿莎力將酬勞全數捐出，「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌」，並且透露岳父林光寧生前會分享秀場故事。

蕭敬騰很願意幫助弱勢。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰出道前曾在民歌餐廳表演，秀場文化對他有一些距離，「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下」。會在百忙中抽空加入《鑽石舞台之夜》，是他和胡瓜餐敘時，「提出他做《鑽石舞台之夜》的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加」。



前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，他說：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇，感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」



雖然過去的演藝圈和現在很不一樣，但蕭敬騰認為流行音樂代表當代文化，每一個世代都不會相同，「沒有好不好、對不對，都是軌跡、文化傳承。我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老、幫助需要幫助的人事物」，所以才會將演出酬勞全數捐出。



《鑽石舞台之夜》3月21日、22日回歸台北流行音樂中心，首日有余天、余祥銓、黃西田坐鎮；第二天由蕭敬騰壓軸、李千娜加入。門票已在年代售票系統開賣，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。

