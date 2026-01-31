【全文在此】川普投書《華爾街日報》 大讚關稅政策「我永遠是對的」
美國總統川普（Donald Trump）30日（美國時間）投書《華爾街日報》，標題為「我的關稅讓美國重返榮耀」，大力宣揚其上台以來的關稅政策，並強調自己的關稅主張完全正確，不僅為美國帶來高度經濟成長、股市榮景，也沒有出現通膨問題，過去預測關稅政策將傷害美國經濟的專家們，全部判斷錯誤。以下為全文翻譯：
去年4月，我向幾乎所有外國實施歷史性關稅，許多人批評我的政策，將導致全球經濟崩潰，事實正好相反，這創造了一場美國奇蹟，我們正在迅速打造世界史上最偉大的經濟體，其他國家也都在軌道上。
無數名所謂的「專家」，包括那些常在《華爾街日報》撰文的人，過去都自信預測，川普關稅將導致股市崩盤、經濟成長倒退、通膨暴漲、摧毀美國出口業，甚至引發「全球性衰退」，但時隔9個月，結果出爐了，所有的預測都錯了，完全、徹底的錯判，自從我2024年當選後，美國股市創下52次新高，幾乎沒有出現通膨問題，這種盛況前所未見。
我上任後接手的經濟體，過去被「瞌睡喬」（川普戲稱前總統拜登）與其國會夥伴摧毀，他們揮霍數兆美元，推動極端的綠能政策，導致美國出現40多年來最嚴重的通膨，一般美國家庭的實質財富，蒸發了3萬3千美元，一想到拜登時期，大家就會想到「停滯性通膨」的悲劇，也就是高通膨、低成長。
在我第二任期僅12個月，情況完全相反：極低的通膨，以及罕見的強勁經濟成長。
2025年第三季，美國GDP成長率高達4.4%，即便去年秋天民主黨導致政府關門，拖累1個百分點，亞特蘭大聯邦準備銀行仍然預測，第四季的經濟成長率將超過5%，這是美國多年未見的數字。
與此同時，過去3個月的年化核心通膨降至1.4%，低於幾乎每個人的預期，除了我之外。經濟成長沒有造成通膨，情況正好相反，去年一般勞工的實質收入至少增加1千美元或2千美元，薪資成長速度遠超過消費者物價、超過通膨。從「解放日」（去年4月2日川普宣布關稅）以來，股市一飛沖天，道瓊工業指數很可能迅速突破5萬點，過去每個人都認為，不可能在一年內達到。
我從拜登接手災難性的巨額財政赤字，以及世界史上最高的貿易逆差，但在關稅的實施後，我們在一年內削減27%的聯邦預算赤字，更驚人的是，月貿易逆差銳減77%，而且幾乎沒有通膨問題，這是過去所有人斷言做不到的事。
美國出口增加了1500億美元，國內鋼鐵產量每月增加超過30萬噸，2022年以來的工廠建設成長42%，中國佔美國進口的比重，是2001年中國加入世界貿易組織（WTO）以來最低，數千億美元資金正在湧入美國，我真心希望最高法院能看一下這些數據，因為美國從未發生這種情況。
不過就在一年前，我們是一個「垂死的國家」（“DEAD” country），現在我們是全世界上「最火熱的國家」（“HOTTEST” country）！
爆炸性的成長與好消息，歸功於川普的經濟政策：破紀錄的減稅、前所未見的去監管化、對美國有利的能源政策，但毫無疑問的是，經濟成就的最大原因，就是《華爾街日報》形容的「50多年來最大的經濟政策震撼」，我的關稅政策！我們已經完全證明，只要妥善運用，關稅不但不傷害經濟，反而促進經濟成長與國家的偉大成就，這就是我一直以來說的。
《華爾街日報》多次指控關稅，是將稅金轉嫁到美國消費者，事實證明他們完全錯誤，解放日以來的事實顯示，這種分析不僅過度簡化，更是絕對錯誤，哈佛商學院的最新研究指出，至少80%的關稅成本，都是由外國生產商與中間商負擔，其中許多大公司都不是美國企業。
在許多例子，高度依賴出口的國家，為了避免產能過剩導致更大損失，只能自行將關稅吸收，也因為這樣，即便美國對外國產品的關稅率，提高了5倍以上，通膨卻大幅下降。
同時，我成功運用關稅工具，為美國確保了巨額投資，按照拜登政府的統計數據，他4年內為美國爭取到的投資，僅不到1兆美元，如今我們在不到一年的時間內，獲得超過18兆美元的投資承諾，這讓許多人難以置信。
全球最大的汽車製造商，正向美國投資超過7百億美元，包括台積電、Micron、輝達、蘋果等企業，在美國投資數千億美元，以建立最先進的半導體與晶片產線，全球最大的製藥公司投入5千億美元，將關鍵藥品產線移回美國，如果不靠關稅威脅，我提出的「藥價降低最多90%」，根本無法實現。
去年4月，多名評論員預測，全球將對美國商品進行報復，事實正好相反，從解放日以來，我已經和中國、英國、歐盟、日本、南韓、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞等國，達成歷史性的貿易協議，這些國家佔了美國大部分的對外貿易。
這些貿易協議降低美國出口障礙，讓美國股市，以及相關國家的股市繁盛，更重要的是，這些協議讓我們與盟友建立可持續的關係，首度將軍事同盟擴展至經濟安全層面。
由於我的關稅，我們與南韓達成關鍵協議，南韓企業將投資1500億美元，重振美國的造船產業；日本將在阿拉斯加，協助建立全球最大規模的天然氣管線，將美國能源出口給亞洲盟友；歐洲同意購買7500億美元的美國能源，降低他們對敵國的依賴。
全球多國同意購買數百架最先進的美製飛機與引擎，這將創造數千個工作機會，並強化國防工業基礎，其他國家則在開放市場，進口數百億美元的美國農產品，還有許多國家，成為美國人工智慧生態系的重要客戶與投資人，有助於美國鞏固全球AI霸主的地位。自從解放日之後，我們更簽署了數十億美元的對外軍售案。
所有這些成就顯示，無可否認，我的關稅政策大幅強化美國的國家安全，特別是我們創造的和平，9個月內，我促成8場激烈衝突緩和，其中包括非常危險且致命的印巴衝突，關稅政策發揮了很大作用。
在過去，正是因為關稅，美國世世代代變得更強大，而到了今天，仍然是因為關稅，讓我們的國家比以往任何時候，都更加強大、安全且富裕。從過去一年來的成果，以及每天出爐的亮眼經濟數據可知，《華爾街日報》的關稅懷疑論者們，是時候該戴上我最愛的紅色帽子，那頂帽子上寫著：「川普永遠是對的。」
