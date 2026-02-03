全文》賴清德：盼立院審台美關稅協議跳脫政黨窠臼、守護談判結果

賴清德呼籲立法院守護台美關稅談判結果。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）落幕。對此，總統賴清德今（3）日呼籲，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

賴清德今上午出席「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。

賴清德表示，他上任後執政團隊除了繼續推進「台美21世紀貿易倡議」的下一輪談判，也密切關注美國總統候選人以及當選人的經貿政策。因此，他說，去年4月美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局。

賴清德指出，經過九個月的努力，政府已經在上個月完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。他說，這樣的成果，不僅僅只是關稅數字的調降，更確保台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。

賴清德最後並指，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉。他期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

賴清德強調，「經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界。」

賴清德致詞全文如下：

上週，第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，在美國華府舉行。這個台美經濟對話機制，是在美國川普總統第一任任期內所創立，上週的會議，則是 川普總統在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。

首先，我要感謝外交部林佳龍部長、經濟部龔明鑫部長，以及所有投入會議相關工作的同仁，也謝謝美方的支持，讓會議的舉辦圓滿順利。

各位同仁的努力和付出，達成了豐碩的成果，尤其訪美期間，華府受到強烈的冬季風暴襲擊，進入緊急狀態，聯邦政府辦公機構一度關閉，大家辛苦了。

從第六屆EPPD會議的召開，我們可以看到，台美經濟戰略夥伴關係，已經更加深化和緊密。

這幾年來，台灣和美國，持續在各領域強化合作交流，特別是，雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定，首批協定也已經在前年生效，奠定了台美經貿法制的基礎。

我上任後，執政團隊除了繼續推進「台美21世紀貿易倡議」的下一輪談判，也密切關注美國總統候選人以及當選人的經貿政策。

也因此，去年4月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局。

經過九個月的努力，我們已經在上個月，完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。

這樣的成果，不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。

但關稅談判只是台美合作的一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美的經濟戰略夥伴關係，一直是我們的目標。

在我們EPPD 團隊返國之後，今天稍早，林部長、龔部長再特別向我說明這屆EPPD會議的進展，因此，我也請兩位部長，來向全體國人報告成果。

透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，我們可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向：

第一，強化「經濟安全」。

面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。

在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。

未來，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

第二，打造「創新經濟」。

台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。

透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

第三，發展「繁榮未來」。

這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。

這樣的成果，清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

我要特別強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可。

因此接下來，台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

各位國人同胞，台灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係。

這幾年來，台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。去年，在台英「提升貿易夥伴關係」的架構下，我們更簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。

透過這些協定或協議，台灣能夠與這些國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升彼此產業的競爭力，除了有助於台灣的產業拓展全球經貿網絡，也讓台灣的經濟進一步升級轉型。

台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界。台灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起，引領下一個世代的繁榮。

未來，執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

我也要藉這個機會，再次感謝肩負台灣經濟未來發展使命的第一線談判團隊，有他們始終在崗位上，不眠不休的努力與付出，我們才能如此大步地向前推進！

經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，我期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界！

再過不久，就是農曆新年，我要向大家拜個早年。新的一年，讓我們團結在一起，持續壯大台灣，讓台灣與世界，並肩走在繁榮興盛的道路上。謝謝大家。

