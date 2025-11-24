全新世首次噴發！衣索比亞火山沉睡萬年後甦醒

沉寂近1萬年至12萬年之久的「哈伊利古比火山」（Hayli Gubbi volcano）首次記錄到爆炸性噴發。（圖／翻攝自X平台／@theinformant_x）

衣索比亞東北部屬於東非大裂谷一部分的阿法爾（Afar）裂谷近日出現罕見地質現象！沉寂近1.2萬年之久的「哈伊利古比火山」（Hayli Gubbi volcano）首次記錄到爆炸性噴發，火山灰直衝至14至15公里高空，形成多國可見的龐大煙柱。

綜合外媒報導，這座位於達納基勒窪地（Danakil Depression）、接近厄利垂亞（Eritrea）邊境且距離衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）約804公里的火山，自地球歷史上最年輕的地質年代「全新世」（Holocene，始於11,700年前）以來從未有過確切噴發紀錄。

此次噴發發生在23日上午，持續數小時並伴隨大量二氧化硫排放。根據美國私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）提供的衛星影像顯示，巨大的火山灰迅速往東飄散，穿過紅海，影響葉門、阿曼，並一路漂移至伊朗、巴基斯坦和印度上空。法國圖盧茲火山灰諮詢中心（Toulouse VAAC）在當晚通報噴發已停止，殘留的火山灰約在3,000公尺高度。

雖然火山噴發未造成航空中斷或建築損害，地方社區仍面臨潛在經濟衝擊。地方官員塞義德（Mohammed Seid）表示，雖無人員傷亡，但許多村落被火山灰覆蓋，家畜難以覓食，恐影響以放牧為主的生計。

當地居民阿卜德拉（Ahmed Abdela）透露，他在火山噴發當下聽到巨大的聲響，並目睹「宛如炸彈爆炸般」的衝擊波。社群媒體影片亦顯示濃煙柱直竄天際。

據悉，哈伊利古比火山海拔約500公尺，與15公里外長期活躍的「爾塔阿雷火山」（Erta Ale）同屬阿法爾裂谷系統（又稱阿法爾三角，Afar Triangle）。這裡是非洲板塊（African Plate）、阿拉伯板塊（Arabian Plate）與索馬利亞板塊（Somali Plate）交會處，為全球最具動態性的地質帶之一。

密西根理工大學（Michigan Technological University）火山學者卡恩（Simon Carn），以及史密森尼學會（Smithsonian Institution）創立的全球火山活動研究項目「全球火山計畫」（Global Volcanism Program，GVP）都確認，此火山在全新世期間從未有過噴發紀錄，突顯此次噴發的罕見性。

科學家現正密切監測是否會有後續活動。隨著火山灰擴散造成跨區域空氣品質影響，此次噴發已成為理解阿法爾裂谷板塊張裂動態的重要案例，也提示了全球仍可能存在更多沉睡火山的未知風險。

