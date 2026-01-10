全新主題快閃店「我的朋友呀 우리의 친구야」華山登場

記者古可絜／臺北報導

繼2025年5月object首度於臺北開設常設店object taipei store與object showroom後，即日起至1月18日進駐華山1914文化創意產業園區玻璃屋，推出全新主題快閃店「我的朋友呀 우리의 친구야」，帶來小籠包、珍奶等臺灣限定刺繡布貼，並首賣杯套提袋，而NO FACE娃娃則推出全新奶茶色。

此次快閃店規劃DIY燙布貼、鑰匙圈兩大體驗區，配件不僅帆布袋、收納包、行李飄帶、玩偶，此次還打造象徵地標意象的華山建築書籤吊飾；DIY燙布貼則新推出珍珠奶茶、Taipei LOGO、小籠包、茄芷袋等充滿在地元素的圖案。

現場同時集結多位韓國創作者品牌，包括以「生活 SOSO 就好」為理念、以一號表情角色聞名的SOSO STUDIO；以簡約線條與直白標語風格受到歡迎的INAPSQUARE；不刻意可愛卻充滿療癒能量的CHOEGOSIM（崔高興）；以及曾與Gucci合作、榮獲波隆那插畫獎、以詩意筆觸描繪狗狗靈魂的TEXTCONTEXT。

除限定設計，現場也同步販售object臺北店的人氣選品pyobyobyo飲料提袋與臺北限定奶茶色NO FACE娃娃吊飾等，以更多樣的選物組合並自行DIY，讓挑禮物成為新年最溫暖的儀式。

