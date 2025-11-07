全新北市都要塞爆？ 侯友宜：耶誕城不侷限板橋、擬逐步擴大至各區

即時中心／徐子為報導



時間又快到年末，一年一度的新北歡樂耶誕城系列活動也即將展開，新北市議員提議將板橋耶誕城觀光效益分散至新北各區，對此，市長侯友宜證實，這正是下一步要做的事，未來耶誕城將一步步擴大，與新北市各區做結合。





2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。由於往年耶誕城期間，板橋民眾抱怨活動造成當地交通打結，近期有網友熱議停辦可能性。



新北市議會今（7）天進行市政總質詢。國民黨籍新北市議員劉美芳表示，雖然過去居民曾反映活動期間為「交通黑暗期」，但這2、3年已明顯改善許多，僅板橋車站那段路稍微壅塞，希望要持續舉辦，不要把耶誕城遷移到其他地方。



侯友宜強調，交通規劃也有做配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他地方都不會塞。



另一名國民黨市議員呂家愷質詢時則以動漫「火影忍者」做比喻，稱耶誕城IP的查克拉（能量）太大，需要影分身之術，是否有機會換區舉辦，讓各區民眾都能共享耶誕城。



對此，侯友宜正面回應生，這正是市府下一步要做的事。歡樂耶誕城已成為國際品牌，「像淡水也可以舉辦，三鶯有美術館當主體也很溫暖」，已跟觀旅局討論，可將耶誕城和地區做結合，一步步擴大點亮新北各處。





