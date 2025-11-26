全新升級 地籍+稅籍異動即時通12/1啟動

基隆市自12月1日起啟動全新「地籍+稅籍異動即時通」貼心服務。（圖：地政事務所提供）

▲基隆市自12月1日起啟動全新「地籍+稅籍異動即時通」貼心服務。（圖：地政事務所提供）

為了守護市民的不動產安全，基隆市地政事務所與稅務局攜手合作，自12月1日起正式啟動全新的「地籍+稅籍異動即時通」貼心服務，民眾只要跑一趟，就能一次開啟地籍＋稅籍通知雙重服務，也讓基隆的房產防詐全面升級。

地政事務所表示，過去民眾辦理地籍、稅籍異動即時通服務，要跑二趟分別辦理，但自12月1日起，「地籍+稅籍異動即時通」一站式服務，民眾只要帶著國民身分證到地政事務所或稅務局，就能一次申辦2項通知服務，且行政流程精簡，讓民眾更省時、省力又省心。

廣告 廣告

地政處長謝旻成表示，這項服務的重點就是「即時預警」，當名下不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等13種類型的登記異動，「地籍異動即時通系統」會在「收件時通知」、「異動完成再通知」，通知方式可選擇簡訊或Email，也可指定家人、親友一起守護，而「稅籍異動即時通系統」則是在申報土地增值稅或契稅收件時，以簡訊、Email或LINE推播通知（需綁定進階會員），民眾一處申請，便可享受雙系統第一時間預警，這也是防詐的重要關鍵。

地政事務所主任張乃文指出，不動產詐騙金額動輒百萬、千萬，絕對不能掉以輕心。鑑此，地政事務所採用三大防護措施：1.強化身分查核：杜絕偽造證件趁隙作怪；2.高風險個案主動關懷：可疑狀況早一步提醒；3.與警政單位密切合作：第一時間攔阻可疑交易。另外，地政事務所還有「住址隱匿」與「指定送達處所」2項服務，民眾可以一次辦起來，提高警覺防詐。

市政府表示，將持續推動地政與稅務資訊智慧化整合，打造更快速、更安全的智慧城市治理模式。歡迎市民踴躍申辦「地籍+稅籍異動即時通」，一起加入基隆的房產防詐守護網。