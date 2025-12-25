全新國產電動車來了！ 「90萬有找」殺入市場

電動車競爭進入白熱化，鴻華先進收購納智捷後，在聖誕節這天上市全新國產電動車，走平價路線，但有進口水準，展現企圖心，專家分析競爭力十足，不過另一頭，韓系電動車也百萬有找，法國、德國品牌則比拚CP值，來勢洶洶。

新款電動車Foxtron Bria上市。（圖片來源／FOXTRON EV）

一字型頭燈，配上亮紅色車身，鴻華先進收購納智捷後，在聖誕節這天，舉辦新款電動車Foxtron Bria發表會。鴻華先進董事長李秉彥：「我們打造了第一台從台灣出發，面向海外的電動車。」推出3種車型等級，提供單馬達後驅，和雙馬達四驅兩種動力組合，其中單馬達後驅款，有229匹馬力，零百加速6.8秒，續航里程516公里，而雙馬達四驅款，則有400匹馬力，零百加速縮短到3.9秒。試車達人小捲陳奕宏：「你把電門踩下去的那一瞬間，它可以給你的加速力道還是相當有感的，你其實把加速踏板踩得深一點的話，它那個直接就來的感覺，還是會有一些貼背感出現，還滿熱血的。」

專家分析，最便宜90萬有找，最貴也不到115萬，也提高競爭力。汽車達人曾彥豪：「Foxtron這個品牌進入了市場之後，Bria這一部車型它所開的價格，還有配備整個設計方面來看的話，我覺得都會讓整個電動車市場，朝向更平民化的走向。」

電動車競爭進入白熱化。（圖／TVBS）

不過其他電動車也來勢洶洶，像是南陽Hyundai Inster進口電動車，尺碼4米內，走百萬有找親民路線，寶獅Peugeot，電動7人座休旅，則採210匹前置，單馬達設定，續航力500公里，Volkswagen福斯入門電動小車ID. Polo，預告2026年上市，續航里程450公里，專家分析電動車未來應會越來越平價，競爭也更激烈。

