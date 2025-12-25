TVBS新聞網

全新國產電動車來了！ 「90萬有找」殺入市場

劉育瑄 楊清波

電動車競爭進入白熱化，鴻華先進收購納智捷後，在聖誕節這天上市全新國產電動車，走平價路線，但有進口水準，展現企圖心，專家分析競爭力十足，不過另一頭，韓系電動車也百萬有找，法國、德國品牌則比拚CP值，來勢洶洶。

 

新款電動車Foxtron Bria上市。（圖片來源／FOXTRON EV）
新款電動車Foxtron Bria上市。（圖片來源／FOXTRON EV）

一字型頭燈，配上亮紅色車身，鴻華先進收購納智捷後，在聖誕節這天，舉辦新款電動車Foxtron Bria發表會。鴻華先進董事長李秉彥：「我們打造了第一台從台灣出發，面向海外的電動車。」推出3種車型等級，提供單馬達後驅，和雙馬達四驅兩種動力組合，其中單馬達後驅款，有229匹馬力，零百加速6.8秒，續航里程516公里，而雙馬達四驅款，則有400匹馬力，零百加速縮短到3.9秒。試車達人小捲陳奕宏：「你把電門踩下去的那一瞬間，它可以給你的加速力道還是相當有感的，你其實把加速踏板踩得深一點的話，它那個直接就來的感覺，還是會有一些貼背感出現，還滿熱血的。」

廣告

 

專家分析，最便宜90萬有找，最貴也不到115萬，也提高競爭力。汽車達人曾彥豪：「Foxtron這個品牌進入了市場之後，Bria這一部車型它所開的價格，還有配備整個設計方面來看的話，我覺得都會讓整個電動車市場，朝向更平民化的走向。」

 

電動車競爭進入白熱化。（圖／TVBS）
電動車競爭進入白熱化。（圖／TVBS）

不過其他電動車也來勢洶洶，像是南陽Hyundai Inster進口電動車，尺碼4米內，走百萬有找親民路線，寶獅Peugeot，電動7人座休旅，則採210匹前置，單馬達設定，續航力500公里，Volkswagen福斯入門電動小車ID. Polo，預告2026年上市，續航里程450公里，專家分析電動車未來應會越來越平價，競爭也更激烈。

 

更多 TVBS 報導
完成納智捷收購！鴻華先進首發車款開箱 「Foxtron Bria」25日線上發表
90萬有找！鴻華先進首發純電休旅 Foxtron Bria亮點、規格一次看
鴻華併納智捷？ 鴻海劉揚偉：擴大銷售談合作
車市震撼彈！傳鴻海要買納智捷 裕隆股價先衝漲停

其他人也在看

網傳 Toyota RAV4 106 萬起預售價曝光！全球獨家 2.5 Hybrid GR Sport 車型成台規專屬？

網傳 Toyota RAV4 106 萬起預售價曝光！全球獨家 2.5 Hybrid GR Sport 車型成台規專屬？

繼我們先前為大家追蹤關於 Toyota 全新世代 RAV4 可能採用的「Hammerhead」設計語彙與動力編成後，國內車壇今日又投下一顆震撼彈！一張疑似業代流出的全新 RAV4 預售價格表在網路上瘋傳，不僅全車系似乎將主力鎖定在 2.5L Hybrid 油電複合動力，更驚人的是入門價格竟然下殺至 106 萬元起？而備受矚目的 GR Sport 版本，更疑似將搭載獨步全球的 2.5 Hybrid 動力規格。

GOCHOICE購車趣 ・ 22 小時前5
入門壓 90 萬內！Foxtron 鴻華先進 Bria 89.9 萬起發表上市！

入門壓 90 萬內！Foxtron 鴻華先進 Bria 89.9 萬起發表上市！

鴻華先進科技（TWSE：2258）今日舉辦品牌暨新車發表會，正式將轉型後的首款作品 Foxtron Bria 推向市場。全車系三等級，入門 Elegant 後驅版建議售價 89.9 萬元起，頂規 Pioneer 四驅版則為 114.9 萬元起。在百萬內的價格帶提供純電休旅選擇，Bria 的上市無疑將重塑國產電動車的市場版圖。

2GameSome ・ 2 小時前2
核彈級休旅預售價流出？次世代 Toyota RAV4 106 萬起全車系標配 2.5 油電動力？

核彈級休旅預售價流出？次世代 Toyota RAV4 106 萬起全車系標配 2.5 油電動力？

日前，一張疑似從經銷端流出的「預售價格表」在網路上瞬間炸鍋！如果這張表單屬實，和泰汽車顯然不打算給國產對手任何喘息空間，不僅入門價驚見 106 萬元，全車系首發搭載 2.5 Hybrid 動力的 GR Sport 車型的操作更是耐人尋味。

2GameSome ・ 21 小時前6
【怎能不愛車】Toyota小休旅Urban Cruiser　台北車展登場

【怎能不愛車】Toyota小休旅Urban Cruiser　台北車展登場

「2026 台北新車暨新能源車大展」尚未開展，Toyota已先丟出震撼彈，全新世代Urban Cruiser確認登台亮相。這款量產自Urban SUV Concept的純電小休旅，不只是新車而已，更代表Toyota以「油電＋純電」雙車佈局，攜手Yaris Cross正面迎戰競爭最激烈的B-SUV級距。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前3
重量級大黑馬 Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版

重量級大黑馬 Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版

Ford Territory終於揭開全部面紗，且不僅引起了關注與熱議，更製造了極高的聲量，甚至洗版了整個汽媒社群網頁。而能有這般對待與本事，則完全來自於Territory本身強大的產品戰力底蘊以及極具殺傷力的價格制定，即便在此廝殺激烈的國產/進口中型休旅車級距市場中，相信以Territory在「個性、科技、空間、性能」等全方位的出色表現下，有極大的可能性成為一匹銷售大黑馬，在群敵環伺的圍攻下強勢竄出。

車訊網 ・ 18 小時前發起對話
Kymco G6 150 Brembo退場不打緊！「光陽奔騰G7」曝登場時間

Kymco G6 150 Brembo退場不打緊！「光陽奔騰G7」曝登場時間

於2023年9月26日上市的Kymco RCS Moto，當時光陽機車提供RCS Moto 125與RCS Moto 150，被視為Racing家族的改款車型，還採裸把設計。然而，新車在運動速克達強敵環視的情況下，銷量稍嫌差強人意，最終先是RCS Moto 125停售，而RCS Moto 150也於日前悄悄從官網上下架，連同銷售許久的G6 150 Brembo也退場。不過，光陽總裁柯俊斌在第36屆南臺科大汽機車大展表示，預計將於明年第一季推出奔騰G6的後繼車「奔騰G7」。

地球黃金線 ・ 1 天前6
【怎能不愛車】台北車展重磅預告　本田混動ZR-V登上展台

【怎能不愛車】台北車展重磅預告　本田混動ZR-V登上展台

台灣油電休旅市場戰況持續升溫，各品牌火力全開，台灣本田也正式加入戰局。除了已確定規劃的國產油電CR-V外，進口端則將由全新跨界休旅ZR-V擔任先鋒，並搶先在「2026台北新車暨新能源車大展 」亮相。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
Royal Enfield 正式重返台灣！首發雙排量設定、18.78萬起入主英倫復古經典

Royal Enfield 正式重返台灣！首發雙排量設定、18.78萬起入主英倫復古經典

宣布由太古運通取得代理權，首次、或說再次正式返回台灣市場的英倫經典摩托車品牌Royal Enfield，在歷經2025台北中車展首度亮相與一段時間的社群發酵後，不意外的以350系列三款和650系列三款，共計六款的街車車型首發亮相，意外的是，Bullet 350建議售價18.78萬、Shotgun 650建議售價29.08萬的強勢定價，預期將會為一陣低迷的重車銷售市場帶來一股不小的浪潮。

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前發起對話
Suzuki 招牌跨界 SUV 告別 RAV4 雙生車身分！內外全面進化重新出發

Suzuki 招牌跨界 SUV 告別 RAV4 雙生車身分！內外全面進化重新出發

Suzuki 過去與 Toyota 合作，在歐洲推出擁有 RAV4 雙生車身分的 Across 跨界休旅，而隨著六代 RAV4 問世也讓情況出現變化，近日 Suzuki 在東非塞席爾發表一款同樣以「Across」為名的全新跨界 SUV，改以自家開發的 Heartect 平台打造，與 RAV4 雙生車身分正式告別。

自由時報汽車頻道 ・ 1 天前發起對話
LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展陣容出爐！

LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展陣容出爐！

延續二十年電動化技術淬鍊，Lexus 宣布將參與 2026 台北新車暨新能源車大展，並以「MEET TOMORROW」 主題勾勒品牌對未來豪華移動的全新想像。展區將以 LEXUS ELECTRIFIED 電動化概念貫穿呈現，透過前瞻車款與沉浸式體驗，展現 Lexus 在永續科技與個人化奢華上的持續進化。

GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前發起對話
新世代Mazda CX-5將現身2026東京改裝車展，首度展出新車色加裝外觀配件

新世代Mazda CX-5將現身2026東京改裝車展，首度展出新車色加裝外觀配件

今年10月舉辦的2025東京移動車展 (Japan Mobility Show 2025)，Mazda首度在日本展出新世代CX-5，而即將於明年1月19日登場的2026東京改裝車展，Mazda預告將再度展出新世代CX-5，雖然一樣是歐規版本，但外觀將換上首度亮相的新車色，同時外觀多了一些配件點綴，其他展出車款還包括參加2025 ENEOS超級耐久賽事的 Mazda Spirit Racing 3、Mazda Spirit Racing RS兩款概念賽車，以及在全日本拉力錦標賽奪下XC-2級別第2名的Magic TY Mazda CX-60。

地球黃金線 ・ 1 天前發起對話
Lean3距離上路更進一步，量產版車型預告2026年1月亮相

Lean3距離上路更進一步，量產版車型預告2026年1月亮相

儘管Lean Mobility先前已經啟動兩波的Lean3預購活動，以新台幣31.8萬元的價格展開接單 (首波早鳥價為29.9萬元)，但前兩波預購僅針對特定對象開放，只有企業夥伴能夠下訂，意即個人用戶尚無法進行訂購。不過，Lean3距離個人消費者似乎愈來愈接近，Lean Mobility正式預告量產版車型將在明年1月正式亮相，微型電動三輪車上路或將已在不遠處？

地球黃金線 ・ 1 天前發起對話
【怎能不愛車】不再留後路　英國指標車廠以後只賣電動車

【怎能不愛車】不再留後路　英國指標車廠以後只賣電動車

英國豪華品牌Jaguar在12月19日正式下線最後一輛F-Pace，宣告這款中型休旅車以及內燃機引擎時代的終結。F-Pace自2015年法蘭克福車展亮相以來，一直是Jaguar的熱銷明星，以2.0升汽柴油渦輪、3.0升V6及 5.0升V8機械增壓引擎，搭配後輪或四輪驅動，完美詮釋Jaguar豪華與駕馭精神。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前1
長榮航空傳引擎故障　飛洛杉磯航班轉降關西機場

長榮航空傳引擎故障　飛洛杉磯航班轉降關西機場

長榮航空一架原定由台北飛往洛杉磯的BR006航班，今（24日）上午11點09分從桃園機場起飛，機型為BOEING 777-300ER，於航程中疑似發生引擎故障。為確保航安，機組員依標準作業程序決定轉降日本大阪關西國際機場。

鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前1
2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展完整陣容曝光

2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展完整陣容曝光

2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展，TOYOTA 以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京移動展核心精神「TO YOU」，並結合「Mobility For All」為所有人創造幸福的品牌願景，帶來更多元的未來移動選擇，與消費者一起駕馭美好未來。本次車展特別規劃四大主題展區，共展出 16 台車輛，完整呈現 TOYOTA 多元且全面的產品陣容。

GOCHOICE購車趣 ・ 14 小時前發起對話
桃園捷運綠線明年通車！捷工局斥1.3億改善3路段人行道

桃園捷運綠線明年通車！捷工局斥1.3億改善3路段人行道

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 桃園…

中華日報 ・ 1 天前發起對話
死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡　駕駛：反應不及

死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡　駕駛：反應不及

台中市 / 綜合報導 台中西屯果菜市場外發生嚴重車禍，一名57歲女子從市場出入口騎車右轉切進道路，疑似靠經過的聯結車太近發生碰撞，女子整個人被壓進車底重傷，送醫搶救後仍宣告不治。肇事駕駛說，當時車子開的不快，但因為路段車流複雜，加上路口沒有設置號誌燈，很多騎士轉彎就直接切出來，他們就算發現了，反應時間根本來不及。 身穿黃色上衣的機車女騎士，騎車來到路口右轉，一輛白色聯結車直行出現，女騎士靠聯結車非常近，接著馬上發生碰撞，騎士連人帶車倒地，人被壓在聯結車底下。車禍現場，機車橫躺在路面，滿地散落女騎士車上的物品，道路上還留下一大片血跡，車禍發生的地點在台中市西屯區環中路一段，就在台中果菜市場外面，昨(23)日晚間，經過警方調查，57歲吳姓女騎士從果菜市場汽機車出入口出來，跟聯結車發生碰撞當場重傷倒地，緊急送醫後依然宣告不治。聯結車駕駛謝先生：「我知道這邊的機車轉彎就直接切出來，彎出來反應到一定趕快踩煞車，結果還是來不及。」開聯結車的人是46歲謝姓駕駛，他說這個路段因為緊鄰果菜市長車流量很大，當時車子已經開的不快，加上路口沒有設置號誌燈，機車如果直接切出來道路上，就算有注意到，但反應時間根本就不夠。第六分局交通分隊長鄧錦宏：「機車的左前車頭身，與聯結車的右側車身發生碰撞肇事，機車駕駛傷重，經急救後仍宣告不治。」警方在現場，對肇事的謝姓駕駛進行酒測，他沒有喝酒，但吳姓女子騎車碰撞聯結車不幸身亡，警方已經報請檢察官相驗，要釐清確切死因。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前發起對話
桃園龜山汽車音響改裝 從實用升級到音質重生智慧選擇

桃園龜山汽車音響改裝 從實用升級到音質重生智慧選擇

地方中心/綜合報導 桃園汽車音響安裝興起 職人品牌在大觀路深耕技術 車內音響音質不佳、操作系統老舊，讓行車體驗大打折扣？在桃園龜山地區，一間名為鋐宇汽車音響的店面近期受到各地車主關注。這家龜山汽車音響 […]

民生頭條 ・ 1 天前發起對話
第二代Kia Seltos大改款發表 外型內裝配備科技全本質進化

第二代Kia Seltos大改款發表 外型內裝配備科技全本質進化

日前Kia透過線上全球發表會，正式揭露全新第二代Seltos。作為品牌在全球市場相當關鍵的中小型SUV戰略車款，新世代Seltos不僅在外觀造型上更為吸睛，也在內裝質感、科技配備與動力編成全面升級，試圖在競爭激烈的跨界休旅級距中，再次拉開與同級對手的差距。

車訊網 ・ 20 小時前發起對話
Porsche Cayenne Electric的全新「四螢幕」電動駕駛體驗

Porsche Cayenne Electric的全新「四螢幕」電動駕駛體驗

Written by: BearCayenne Electric首次亮相時，推出了全新開發的駕駛體驗系統，結合Porsche的數位互動概念，讓車款能達到前所未有的全新客製化層次。設計新車運作概念的過程比以往任何時候都更為複雜，因為全球客戶需求已大幅分歧。例如：運動型且幾乎無干擾的駕駛在歐洲比亞洲重要得多，亞洲大城市的密集車流是日常生活的一部分。乘客會常常會利用困在路上的時間，並根據個人需求量身打造功能，而Porsche的解決方案是將內裝改造成體驗區。Car-IT執行董事會成員Sajjad Khan解釋，「透過Porsche Digital Interaction，我們將智慧軟體與先進硬體結合，打造無縫、個人化且網路化的駕駛體驗。」

CarStuff 人車事 ・ 1 天前發起對話