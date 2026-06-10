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全新專輯「Loser」6/19全面發行 Karencici驚喜宣布重返Zepp New Taipei開唱 7

CNEWS匯流新聞網記者影劇中心／台北報導

「潮流女聲」Karencici 2026年全新專輯「Loser.」將於19日在各大數位音樂平台全面發行，同時宣布7月10日將在Zepp New Taipei舉辦「Karencici The Loser Concert 2026」，演唱會門票搶先於13日下午15:00在KKTIX及全台全家便利商店全面啟售，消息一出隨即引發歌迷熱烈討論。

Karencici近期率先推出全新單曲「100 Degrees」在各大平台上架後，隨即引發熱烈迴響。專輯大膽顛覆傳統定義，大眾常將該詞視為負面標籤，Karencici卻有截然不同的獨特見解。Karencici坦言，一直都覺得自己是個Loser，每次做完作品都會覺得自己可以做的更好，所以永遠都不會百分之一百滿足，希望自己保持這個心態不斷的繼續成長。認為世上沒有絕對的贏家，既然人永遠有不滿足的時刻，不如坦然當個Loser，誠實活出最真實的樣貌。

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專輯融合Pop Rock、Pop R&B等多元流行元素，Karencici再度與黃金製作人Kvnloverboy攜手合作，在聲音編排與整體製作進行大膽的全新嘗試，徹底打破外界過往的既定印象，積極探索更多不同的聲音與音樂可能性。為了與更多國際聽眾產生共鳴，專輯內更自然揉合中英文歌詞，期盼透過音樂打破語言藩籬，展現其不受拘束的精湛創作實力。

Karencici透露，演唱會除了帶來新專輯曲目，更祭出全新的編曲與視覺設計。對於舞台設計有一些新的想法，迫不及待想要呈現給我的粉絲們看。同時號召歌迷前來現場體驗，傳達在這裡不需要討好任何人，只要誠實做自己。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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