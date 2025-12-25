全新展間/ STELLANTIS攜手寶嘉聯合打造亞太第二座旗艦中心 台北車展預展新車同步曝光

STELLANTIS總代理寶嘉聯合在本週宣布攜手經銷商荃程汽車，於桃園市龍壽街正式揭幕亞太第二座、依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球規範打造的「桃園旗艦品牌中心」。此全新據點不僅象徵寶嘉聯合通路佈局睽違多年後強勢重返桃園市場，更正式宣告大桃園地區的整體通路版圖全面到位。

荃程汽車「桃園旗艦品牌中心」座落於桃園區龍壽街交通樞紐地段，鄰近多條市區主要幹道，並便捷銜接高速公路與快速道路系統，具備高度交通可及性，更串聯桃園市中心、中壢及周邊重要生活圈；場內亦設有充足停車空間，賞車與試乘動線規劃完善，為消費者提供更加便利、無縫銜接的賞車體驗。

全面依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 的核心設計精神，於同一場域中分別呈現 ALFA ROMEO、CITROËN、JEEP與 PEUGEOT 各自專屬的品牌識別與視覺語彙。

在整體建築與空間規劃上，「桃園旗艦品牌中心」全面依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 的核心設計精神，於同一場域中分別呈現 ALFA ROMEO、CITROËN、JEEP與 PEUGEOT 各自專屬的品牌識別與視覺語彙，建立清楚而獨立的品牌界線，同時兼顧整體一致性與國際品牌質感。建築立面以挑高黑色主體為設計基調，結合 STELLANTIS 集團代表性色彩系統，透過比例、材質與光影層次的精緻拿捏，使整體外觀在沉穩中展現精品化質感，充分體現全球品牌旗艦據點所應具備的現代與高端氛圍。

ALFA ROMEO Junior將在下週台北車展上與消費者見面。

CITROËN C3 AIRCROSS也預計在明年將引進國內。

除了「桃園旗艦品牌中心」正式開幕之外，寶嘉聯合亦同步舉辦「台北車展」的重點新車預覽，宣布包括CITROËN C3 AIRCROSS、ALFA ROMEO Junior將在下週開幕的台北車展上曝光；寶嘉聯合 執行董事 吳睿弘 表示：「2026 台北新車暨新能源車大展，寶嘉聯合展場將以第二大展區的規模登場，並帶來單一場域中品牌數量最多、展車數量最多、全新車款最多的多品牌產品陣容，完整呈現 STELLANTIS 集團於台灣市場的產品佈局與規模實力。

