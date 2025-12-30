全新布局平板市場！Moto 全新 Pad 60 Neo 與 Pad 60 LITE 滿足商務與娛樂需求，還攜手施華洛世奇推出「razr 60 冰藍限定版」給摺疊手機滿滿時尚感

隨著行動工作、數位學習與影音娛樂需求的快速增長，平板電腦已成為現代生活不可或缺的 3C 產品。你是否也正尋找一款大螢幕、高效能且功能全面的 Android 平板？現在，平板的需求也不斷增強，不僅有 10 吋以上大螢幕可選，連內建音效也有四顆喇叭滿足你的聽覺，更有些平板能搭配手寫筆讓你能畫圖、創作、紀錄！這篇小旭要分享的，是 Motorola 在台灣首次引進的兩款平板電腦，一款主打可插入 SIM 卡化身為隨身創作小幫手的「Moto Pad 60 Neo」，另一款則是適合日常追劇、閱讀文件的「Moto pad 60 LITE」，同時還有 Moto 近期與 Swarovski 施華洛世奇聯名的「razr 60 冰藍限定版」摺疊手機組合！迫不及待，就一起來看看這些新品，看看哪一款可能是適合你的隨身好夥伴吧！^^

首先看到 Motorola Pad 60 Neo，建議售價八千多元，拼接設計的綠色模樣看起來相當新穎，規格部分採用聯發科天璣 Dimensity 6300 行動平台，配備 8GB 記憶體、128GB 儲存空間 (單一規格)，不僅能透過 microSD 記憶卡進行儲存空間擴充，也能插入 SIM 卡隨時上網，加上 7,040mAh 的超大容量電池，完全能滿足大部分使用者對效能、容量以及行動便利與長時間電力續航等各種需求！

螢幕部分，Moto Pad 60 Neo 配備 11 吋 2.5K 高解析度 (2560 x 1600)，並且提供 90Hz 螢幕更新率帶來更好的閱讀舒適度，無論是觀看文件、進行視訊會議，或是享受高畫質影片，都能提供寬廣且細膩的視覺體驗！

除了強大螢幕規格，音效方面也是完全不含糊！Moto Pad 60 Neo 全機共有四顆外放喇叭 (Quad Speakers)，而且還提供 Dolby Atmos 音效技術，可以發出相當震撼且立體環繞的音場，對於喜愛追劇、看影片的使用者來說，也絕對是大大的加分！

但，如果要說到 Moto Pad 60 Neo 的特色，那絕對是「可插 SIM 卡上網」以及「能透過手寫筆盡情創作」這兩大項優勢，畢竟這對行動創作來說，完全就是大大增加了便利性與自由度！

沒錯，Moto Pad 60 Neo 支援 LTE 行動網路，這表示你可以插入一張 4G 或 5G 的 SIM 卡，就能隨時進行上網查詢資料、接收郵件、上傳資料，完全不必受限於 Wi-Fi 範圍或辛苦的從手機開熱點分享 (尤其這樣做，手機通常會耗電且發熱)，對於經常在外跑業務或在咖啡廳努力工作的工作者或創作者來說，這項功能真的是超級方便！

Moto Pad 60 Neo 給我的第一印象就是「好薄」，開機之後更是直接被超震撼的「音效」嚇到；再搭配「Moto 手寫筆」之後，不僅可以隨時塗鴉創作、書寫筆記或是在電子文件上面標示重點，做電子文件簽署等等，都非常輕鬆！

Moto Pad 60 Neo 系統中就直接內建方便好用的 Nebo 繪圖工具以及 MyScript Calculator 計算工具，另外還有 Moto AI、超級互聯與 Google AI (畫圈搜尋、Gemini 等) 等應用，都可以很便利的幫助各種日常應用！

對學生來說，除了筆記與文件標註重點之外，Moto Pad 60 Neo 搭配手寫筆之後，還可以直接打開 MyScript Calculator APP 書寫數學公式來直接計算，而且這些數學公式都是可以直接使用手寫筆任意書寫，接著由 MyScript Calculator 辨識後自動給予答案，這如果是學生一定會直接按讚吧！

如果想要做外部擴充，Moto Pad 60 Neo 也在機身底部設計了磁吸式鍵盤連接埠 (Pogo Pin)，因此可做實體鍵盤外接，也能透過藍牙功能連接具備藍牙功能的鍵盤/滑鼠或是藍牙喇叭，讓操作環境帶來更全面的便利！

相機部分，雖然不是平板電腦著力的重點，但 Moto Pad 60 Neo 也是給予了實用性的配置，要應付日常視訊會議等需求也完全不是問題！日常不管是開著文件邊聽音樂，還是開好幾個視窗查資料等多工情境，都能輕易滿足！

如果是平常沒有手寫筆需求，或沒有隨時連網需求的家庭使用者，那麼 Moto 還有一款 Moto pad 60 LITE 提供 10.1 吋螢幕，搭載聯發科 MediaTek Helio G85 處理器與 4GB+128GB，主要鎖定室內需求與閱讀類型的使用者！

儘管定位較為入門，但 Moto Pad 60 LITE 在影音體驗上也沒有打折扣。同樣配備 Dolby ATMOS 杜比全景聲音效技術，平常拿來觀看 YouTube 或 Netflix 等串流影片的影音表現也是相當優異！

因此，相比之下 Moto Pad 60 LITE 將重點放在「追劇、看電子書、簡單瀏覽網頁」的家庭用戶、親子族群或學生、商務的文件閱讀，價格上也相對更經濟實惠，建議售價開出五千多元，帶來物超所值的影音表現，會是一款「隨身電影院」的好選擇！

也就是說，如果你習慣手寫記錄，需要在上課時需要在電子檔上畫重點、隨時查閱大量資料，或者你是業務 / 自由工作者，需要行動網路隨時接單、回信，那內建 LTE 連網功能，並且可搭配手寫筆的 Moto Pad 60 Neo 會是個合適的選擇！

另一方面，若你平常使用平板電腦，大多是閱讀文件、網頁，或是追追劇看看影片的情境，或是大多提供小孩在家學習等用途，使用環境也多半是辦公室或家裡，那麼價格更親民的 Moto Pad 60 LITE 就非常適合！

總結來說，Motorola 首次在台灣引進的兩款平板，主要針對兩種完全不同的使用情境而來，一款著重「全能生產力」，一款則著重「高性價比娛樂需求」，滿足不同使用族群的同時，兩款價格更是都非常親民！

最後，要把目光轉向日前 Motorola 在台灣推出的另外一款精品級產品，也就是一開始提到與 Swarovski 施華洛世奇聯名的「razr 60 冰藍限定版」摺疊手機！^^

「razr 60 冰藍限定版」就如其名，是以 Moto 旗下熱賣的 razr 60 摺疊手機為基礎，但帶來全新「冰藍」配色，搭配與 Swarovski 施華洛世奇合作後，在機身上巧妙鑲嵌 36 顆 Swarovski 的水晶元素！

精緻小水晶就這樣在背蓋上閃閃發亮，讓手機從單純的通訊工具，瞬間升級為一件時尚配件！尤其在手機摺疊起來時，這些水晶會隨著角度的變化閃耀光芒，不僅極具辨識度，也充滿著濃濃的時尚感！

「razr 60 冰藍限定版」除了手機上有滿滿 Swarovski 施華洛世奇水晶元素之外，盒內配件還附贈與 Swarovski 聯名款的「Moto Buds Loop」夾式真無線藍牙耳機，耳機本身除了同樣採用冰藍配色之外，耳機上也有滿滿的水晶鑲嵌裝飾，當從包包裡拿出來並戴上耳朵時，絕對也能吸引眾人目光，讓你在享受音樂的同時，也能充分展現個人品味！

不僅如此，「Moto Buds Loop」夾式真無線藍牙耳機更與知名音響品牌 Bose 進行專業調音，因此整體音效表現也是完全不含糊的唷！

還有還有，盒內還有專屬的手機保護殼與時尚背帶，保護殼設計完美匹配機身的冰藍色調與水晶元素，背帶更可以把手機像小包包一樣斜揹在身上添時尚感！

對於追求「與眾不同」和「高顏值」的消費者來說，這款 razr 60 絕對是目前市場上最具辨識度也最稀少的選擇，因為這款組合並非全世界銷售，台灣也只引進少量來回饋台灣使用者，因此非常珍稀唷！

看到這裡，不管是一開始開箱的 Moto Pad 60 Neo 與 Pad 60 LITE 兩款平板，還是時尚感拉滿的聯名限定版時尚手機，都可以看到 Motorola 近年不斷帶給台灣消費者許多不同選擇，也讓人感受到 Motorola 對台灣市場的重視，全方面滿足商務、學習、創作或影音等全方位需求的同時，也透過跨界帶來更多驚奇與創新！期待接下來 Moto 能引進更多產品，提供你我智慧生活有更多的全新選擇 ^^

