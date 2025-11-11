全新手搖飲品牌登場 爆打檸檬飲登陸西門町、一中商圈

（圖／阿檸提供）

手搖飲市場再添新勢力！手搖飲品牌「阿檸 a.ling」，宣布進駐台北西門町與台中一中商圈，品牌主打爆打檸檬系列，嚴選屏東產地直送檸檬，採收後72小時內完成爆打25下的製程，讓檸檬果肉、果香、果汁在黃金時間內釋放到位。

開幕主打新品「鴨屎香檸紅」與「翡翠香檸綠」，以醇厚茶底搭配新鮮爆打檸檬，酸香交織、層次鮮明，喝一口就令人印象深刻。「鴨屎香」原自潮汕鳳凰單叢茶，香氣清雅、帶有花果韻。據傳早期茶農為了保護這款珍稀茶種不被搶奪，才以鴨屎香混淆視聽。

除了沁爽暢快的「招牌爆打檸檬」，阿檸還有三大系列，包含「極萃原茶」、「鮮乳茶」與「茶凍奶霜」，以創新比例與嚴選食材，帶來酸之外的多層次驚喜。

為了歡慶開幕，11月20日至21日「鴨屎香檸紅」或「翡翠香檸綠」，同品項買一送一；11月22日至26日「鴨屎香檸紅」、「翡翠香檸綠」任兩杯100元組合價。



迷客夏「豆漿紅茶」7-ELEVEN買得到 樂天小熊餅「北海道牛奶風味」新登場

另外，大苑子「台灣鮮搾柳丁綠」全台門市同步回歸，選用100%台灣柳丁現搾入茶，搭配茉莉綠茶的清香，酸甜爽口、不膩清新，是陪伴消費者18年的經典國民飲品。11月起也推出冬季限定 「桂圓系列飲品」，採用來自台南東山山頂壯圓的在地龍眼，帶來三款暖心新作，包含窯燒桂圓紅棗茶、許慶良窯燒桂圓鮮奶茶、窯燒桂圓蜜朵朵。

桂圓以傳統土窯柴燒工法、使用龍眼木為柴，慢焙6天5夜，香氣濃郁、甜潤不膩。結合紅棗、許慶良鮮乳與台灣新鮮銀耳，完美呈現在地風味與養生滋味的細膩平衡。



INFO

阿檸 a.ling 門市資訊

一中鮮檸所：台中市北區育才北路48號1樓

西門鮮檸所：台北市萬華區中華路一段106號

