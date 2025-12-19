全新挑戰 許茹芸翻譯作品出版

華語天后許茹芸跨界當翻譯，出版人生第一本翻譯繪本。

記者戴淑芳∕台北報導

華語天后許茹芸挑戰全新領域，翻譯圖文繪本，出版人生第一本翻譯作品《天空尋寶記-初學者的雲朵冒險之旅》，以跨年齡層視角詮釋書藉，呼應從小喜歡仰望天空看雲朵變化，翻譯完更了解更喜愛雲。

以獨樹一格的「芸氏情歌」紅遍華人區的許茹芸，一直被視為「雲」的最具代表性人物，出版社相信她的影響力以及在文字的創作力，邀請她擔任介紹雲的圖文繪本《Cloudspotting for Beginners》的譯者。

第一次接到如此特別的工作邀約，許茹芸起初有些猶豫，不過她在看了書後，被深深吸引，於是點頭同意。

巧的是，許茹芸曾演出音樂劇《向左走向右走》的女主角，女主角的工作就是翻譯，當她接下翻譯工作後笑說：「很棒的巧合。」